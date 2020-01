We zitten te vaak en dat doen we op kantoor maar ook in de auto en dat is op termijn nefast voor onze gezondheid. JLR heeft een metamorfe stoel ontwikkeld die het lopen simuleert tijdens het rijden.

Deze "transformeerbare" stoel wordt momenteel getest door de afdeling Body Interiors Research van Jaguar Land Rover en maakt gebruik van een reeks actuators die in het schuim van de stoel zijn geïntegreerd. De units creëren constant impulsen die onze hersenen het gevoel geven dat je loopt. Op deze kunnen we onze zittende levensstijl compenseren en voorkomen dat onze been-, heup- en bilspieren korter worden, zodat we rugpijn kunnen voorkomen. Door het ritme van stappen te simuleren vanuit het bekken, kan de technologie helpen de gezondheidsrisico's van te lang zitten tijdens lange verplaatsingen beperken. Deze problemen zijn bijvoorbeeld bij taxirijders erg bekend. Voor deze constructeur van luxueuze wagens is dit een logische evolutie omdat heel wat Jaguar- en Land Rover modellen nu al zijn uitgerust met een massagefunctie in de stoelen. Dit systeem is niet enkel positief voor de gezondheid, maar ook voor de verkeersveiligheid, want een ontspannen en fitte bestuurder reageert vlotter en veiliger. Dit is uiteraard goed voor de bestuurder, maar zijn of haar medereizigers en de andere weggebruikers genieten extra veiligheid.(Belga)