Jaguar Land Rover werkt aan sensitief stuur

Jaguar Land Rover bestudeert technologie die het mogelijk maakt om een stuur snel op te warmen of af te koelen op het ritme van de navigatieopdrachten. De temperatuurschommelingen kan men aanwenden om de nabijheid van een wegsplitsing of een zijweg die beperkt zichtbaar is aan te duiden.

