Jaguar Land Rover start productie in Slovakije

Jaguar Land Rover zal bijna 1500 personen te werk stellen in Nitra, waarvan 98% Slovaken en 30% vrouwen. De fabriek lanceert in november een tweede rekruteringsfase waarbij nog eens 850 mensen worden aangeworven. Deze nieuwe 300.000 m2 site zet in op expertise op vlak van technologie en de verwerking van aluminium en zal jaarlijks tot 150.000 wagens produceren.

De Land Rover Discovery gaat er vanaf september in productie. Deze fabriek zal ook als eerste in Europa gebruik maken van het 'Pulse' transportsysteem van Kuka, dat 30% snellere transferts toelaat vergeleken met de traditionele systemen. De keuze voor Slowakije werd ingegeven door het feit dat het land een goed uitgebouwde premium autosector heeft, die 44% uitmaakt van de totale industrie van het land. Met een gevestigd leveranciersnetwerk in de nabije omgeving koopt Jaguar Land Rover een aantal componenten zoals zetels en velgen lokaal aan om de productie van de Land Rover Discovery in Nitra te ondersteunen, waardoor de constructeur nog eens duizenden arbeidsplaatsen in Slowakije verzekert.(Belga)