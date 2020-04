De herbruikbare gezichtsmaskers worden geproduceerd in de 3D-printfaciliteit met rapid prototyping van de constructeur. In eerste instantie zal men elke week 1.300 vizieren voor zorgmedewerkers 3D-printen, met de ambitie om er weldra 5.000 per week te leveren in het Verenigd Koninkrijk.

Jaguar Land Rover heeft zijn prototypeactiviteiten aangepast om te starten met de productie van beschermvizieren voor zorgmedewerkers. Het maakt daarbij gebruik van zijn CAD-ontwerpexpertise om tegemoet te komen aan de vraag van de regering naar meer vitale uitrusting om het coronavirus te bestrijden. Het ontwerp is het enige herbruikbare, door de NHS goedgekeurde vizier in zijn soort. Het werd ontwikkeld in overleg met een team van gezondheidswerkers van de NHS voor efficiënt printen met rapid prototyping in het Advanced Product Creation Centre in Gaydon, waar een van de meest geavanceerde 3D-printfaciliteiten in Europa gevestigd is.

Dit komt op het moment dat een nationaal tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor het NHS-personeel aan de frontlinie in de strijd tegen covid-19 ertoe heeft geleid dat veel zorgmedewerkers gewond zijn geraakt door het urenlange dragen van oncomfortabele uitrusting of door een gebrek aan vitale beschermende kleding. Door samenwerking met bedrijven zoals Pro2Pro in Telford is het de ambitie om 5.000 vizieren per week te produceren voor NHS-trusts in het hele Verenigd Koninkrijk.

Voorafgaande tests hebben al plaatsgevonden met een team gezondheidswerkers bij de Great Western Hospitals NHS Foundation Trust en de South Warwickshire NHS Foundation Trust voordat de assemblage begon bij Jaguar Land Rover in Warwickshire op 31 maart. Door gebruik te maken van rapid prototyping-technologie konden de ingenieurs in minder dan een week verschillende variaties van het ontwerp uitproberen, waardoor medisch personeel kon terugkoppelen en verbeteringen konden worden doorgevoerd.(Belga)

