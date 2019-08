Jaguar Land Rover ontwikkelt geavanceerde technologie voor head-updisplays, die veiligheidsinformatie in real time voor de bestuurder kan projecteren en passagiers rechtstreeks vanuit hun zetel 3D-films kan laten streamen.

De ingenieurs werken aan een krachtig nieuw head-updisplay dat veiligheidswaarschuwingen zoals het verlaten van de rijstrook, gedetecteerde gevaren en aanwijzingen van het navigatiesysteem in 3D projecteert, en de effecten vermindert van slechte zichtbaarheid in ongunstige weers- of lichtomstandigheden. Met behulp van toegevoegde realiteit zou het beeld diepte gegeven worden door de berichten zo te plaatsen dat het lijkt of ze rechtstreeks op de weg geprojecteerd worden. Studies uit Duitsland geven aan dat de "pop-out"-instructies van stereoscopische 3D-weergaves in de auto de reactietijden kunnen verkorten en diepte makkelijker maken om in te schatten tijdens het rijden.

In de toekomst zouden passagiers dankzij de innoverende technologie 3D-films kunnen bekijken. Technologie om hoofd- en oogbewegingen na te gaan zou de positie van de gebruiker volgen zodat hij of zij 3D-beelden kan zien zonder dat daarvoor afzonderlijke schermen of een speciale 3D-bril nodig zijn. In een volledig zelfrijdende toekomst zouden 3D-displays gebruikers een gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden en het mogelijk maken voor autodelers om onafhankelijk hun eigen infotainment te kiezen. Passagiers die een rit delen, zouden zelf en specifiek geoptimaliseerd voor de plaats waar ze in het voertuig zitten hun eigen media kunnen kiezen, zoals ritgegevens, nuttige plaatsen en films.

Het onderzoek, dat gebeurt in samenwerking met het Centre for Advanced Photonics and Electronics (CAPE) aan de Universiteit van Cambridge, heeft als focus de ontwikkeling van een meeslepend head-updisplay dat nauw aansluit bij ervaringen uit het echte leven, en zo bestuurders op een meer natuurlijke manier kan laten reageren op gevaren en instructies.(Belga)