Jaguar Land Rover heeft een contactloos aanraakscherm ontwikkeld in de strijd tegen bacteriën en virussen, die bekend staat als 'predictive touch'.

Deze nieuwe contactloze aanraakschermtechnologie, die werd ontwikkeld door Jaguar Land Rover en de Universiteit van Cambridge, zal bestuurders helpen om beter hun ogen op de weg te houden en de verspreiding van bacteriën en virussen in de post-Covid-19-wereld helpen te beperken. De gepatenteerde technologie, die bekendstaat als 'predictive touch', gebruikt artificiële intelligentie en sensoren om het beoogde doel van een gebruiker op het aanraakscherm te voorspellen - of dat nu het satellietnavigatiesysteem, de temperatuurregeling of de entertainmentinstellingen is - zonder een knop aan te raken. Het systeem maakt deel uit van de Destination Zero-visie van Jaguar Land Rover: het streven naar veiligere voertuigen en een schoner en gezonder milieu. In het 'nieuwe normaal' zal na het opheffen van lockdowns over de hele wereld meer nadruk worden gelegd op veilige, schone mobiliteit, waarbij persoonlijke ruimte en hygiëne in het voordeel zullen zijn. De modellen van Jaguar Land Rover zijn al ontworpen om het welzijn van de inzittenden te verbeteren, met innovaties zoals een Driver Condition Monitor (waakzaamheidsdetectie), motorgeluidonderdrukking en ionisatie van de interieurlucht met PM2,5-filter om ultrafijne deeltjes en allergenen op te vangen. Nieuwe technologie zoals predictive touch is een stap voorwaarts bij het aanpakken van het bredere mobiliteitslandschap, van de manier waarop klanten verbinding maken met mobiliteitsdiensten tot de infrastructuur die nodig is om volledig geïntegreerde, autonome voertuigen in onze steden mogelijk te maken, zoals Project vector. De technologie gebruikt artificiële intelligentie om in een vroeg stadium van het aanwijzen het item te bepalen dat de gebruiker op het scherm wil selecteren, waardoor de interactie wordt versneld. Een gebarentracker gebruikt sensoren op basis van zicht of radiofrequentie, die steeds vaker voorkomen in consumentenelektronica, om contextuele informatie zoals gebruikersprofiel, interfaceontwerp en omgevingsomstandigheden te combineren met gegevens van andere sensoren, zoals een eye-tracker, om de bedoeling van de gebruiker in real time te voorspellen. (Belga)

