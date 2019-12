De Special Vehicle Operations (SVO) afdeling van Jaguar Land Rover voegt Bowler toe aan zijn portfolio, naast de bestaande divisies SV, Vehicle Personalisation en Classic. Bowler is de specialist in extreme off road voertuigen.

Insiders kennen Bowler van ultieme rallywagens. De firma werd opgericht in 1985 en is gevestigd in Derbyshire. Bowler was reeds actief in diverse rally-raids op het hoogste niveau en nam ook talloze keren deel aan 4x4 wedstrijden. De expertise die Bowler verwierf, is gebaseerd op eigen technologie en kleinschalige productie van extreem hoogwaardige en duurzame componenten.

Vanaf de start werkte Bowler nauw samen met Land Rover. Door dit merk aan zijn portfolio toe te voegen, kan Jaguar Land Rover in de toekomst ook bijzonder kwalitatieve bijzondere versies lanceren die mogelijk in samenwerking met de specialisten van SVO zullen worden gebouwd. Wie weet komt er zelfs een officiële deelname aan competitie. De oprichter van het bedrijf, Drew Bowler, overleed in 2016.(Belga)