De toekomstige modellen van Jaguar en Land Rover krijgen vloermatten en bekledingen van Econyl-garen, dat geproduceerd wordt met plasticafval.

De modellen van Jaguar en Land Rover van de volgende generaties zullen worden uitgerust met vloermatten en bekledingen gemaakt met Econyl-vezels uit gerecycleerd industrieel plastic, stofafval van kledingfabrikanten, visnetten van de kweeksector, en netten achtergelaten in de oceaan - zogenaamde 'spooknetten'. Dit engagement om duurzame luxe-interieurs te ontwerpen met duurzaam geproduceerde en gerecycleerde materialen kadert in de 'Destination Zero'-missie van de constructeur. Deze innovatie helpt om het milieu veiliger en schoner te maken en biedt klanten tegelijk een hoogwaardige, duurzame optie.

Het geregenereerde Econyl-nylon van Aquafil, een wereldleider in de synthetischevezelindustrie, werd al door high-end merken van mode, sportkleding en luxehorloges gebruikt om handtassen, rugzakken, badkleding en horlogebandjes te maken. Het nylonafval wordt door Aquafil geregenereerd van over de hele wereld. In één jaar tijd recycleert het bedrijf maar liefst 40.000 ton afval. Het recyclageproces vermindert de impact van nylon op de opwarming van de aarde met 90 procent in vergelijking met het materiaal dat uit olie wordt geproduceerd. "Per geproduceerde 10.000 ton Econyl-grondstof worden 70.000 vaten ruwe olie uitgespaard en 65.100 ton koolstofemissie-equivalent vermeden", meldt men bij Jaguar Land Rover. (Belga)

