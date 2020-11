Jaguar Land Rover Belux is op 13 november 2020 toegevoegd aan de lijst van erkende leveranciers van het Hof van België.

Het is natuurlijk met grote trots dat Jaguar Land Rover Belux nu op de exclusieve lijst van erkende hofleveranciers van de Belgische Koninklijke Familie staat. In België verleent de Koning naar eigen goeddunken de titel "Erkende Leverancier van het Hof van België". Kandidaat-leveranciers moeten als privépersoon of als bedrijf zijn ingeschreven in een Belgisch handelsregister en moeten gedurende minstens vijf jaar leveringen of diensten hebben uitgevoerd die voldoen aan de Burgerlijke Lijst en waarvan de kwaliteit en de kwantiteit worden gerespecteerd. De erkenning is vijf jaar geldig en wordt slechts één keer per jaar toegekend. Nieuwe gepatenteerde leveranciers worden meestal aangekondigd op Koningsdag, 15 november. Dit jaar was er vanwege de coronacrisis geen ontvangst, wat geen afbreuk doet aan de exclusiviteit van deze nominatie. Het is een ereteken dat gezien kan worden als een extra verkoopargument, althans in de ogen van klanten die gehecht zijn aan de Belgische monarchie en liefhebber zijn van de merken Jaguar en Land Rover. Filip Verstreken, Regional Performance Manager bij Jaguar Land Rover Belux stelt het als volgt: "Ik ben erg blij met deze erkenning en met de goede relaties die we al lange tijd met het Belgische Koingshuis hebben. Koning Boudewijn was al de trotse eigenaar van een Range Rover Classic". Op de lijst erkende hofleveranciers zien we ook nog andere automotive spelers zoals BMW, Mercedes en D'Ieteren. (Belga)

