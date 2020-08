In maart 2021 viert Jaguar de 60ste verjaardag van de iconische E-Type. Voor die gelegenheid creëert Jaguar Classic een beperkte oplage van zes samenhorende paren van gerestaureerde 3.8 E-Types.

Elk paar van de E-Type 60 Edition brengt hulde aan twee van de oudste en beroemdste Jaguar E-Types: de '9600 PK' en de '77 RW', die een centrale rol speelden bij de voorstelling van de wagen tijdens zijn werelddebuut in het Zwitserse Genève in maart 1961. Beide wagens werden ook gebruikt voor proefritten voor de media op de weg, waaruit bleek dat de sensationele prestaties van de wagen - waaronder de topsnelheid van 241,40 km/u - in overeenstemming waren met de op straaljagers geïnspireerde lijnen die in de windtunnel waren geperfectioneerd door aerodynamicaspecialist Malcolm Sayer.

Elke E-Type 60 Edition die door het team in de Classic Works vestiging van Jaguar in Warwickshire wordt gebouwd, is een bestaande E-Type van 3,8 liter uit 1960 die volledig wordt gerestaureerd volgens de exclusieve specificaties voor het 60-jarig jubileum. Elk paar van de E-Type 60 Collection bestaat uit een '9600 HP' coupé in Flat Out Grey en een '77 RW' roadster in Drop Everything Green, met unieke verfformules die uitsluitend voor deze wagens zijn gecreëerd. Elke E-Type 60 Edition krijgt voor het 60-jarig jubileum een aantal authentieke designdetails die samen met Jaguar Design Director Julian Thomson werden gecreëerd.

Als icoon van de revolutionaire tijdgeest van de Swinging Sixties werd in een E-Type gereden door beroemdheden als Steve McQueen, Brigitte Bardot, Frank Sinatra, George Harrison, Tony Curtis en Britt Ekland. En dankzij de schoonheid van zijn sculpturale vormen, zijn functionaliteit en zijn invloed op het design werd een E-Type in 1996 de derde auto die in de designcollectie van het Museum of Modern Art werd opgenomen.(Belga)

