Jaguar I-Pace verkozen tot Car of the Year 2019

De jury voor de European Car of the Year Award bestaat uit 60 autojournalisten uit 23 landen. De prijs erkent de technische innovatie, het ontwerp, de prestaties, de efficiëntie en de prijs-kwaliteitverhouding van het model. De Jaguar I-Pace die in het Verenigd Koninkrijk werd ontworpen en ontwikkel, doet het wereldwijd erg goed . Tot nu toe werden meer dan 8.000 exemplaren verkocht, waarvan 75% in Europa. De elektrische SUV van Jaguar haalde het van de zes overige finalisten zoals de Alpine A110, de Citroën C5 Aircross, de Ford Focus, de Kia Ceed, de Mercedes-Benz A-Klasse en de Peugeot 508. Deze I-Pace heeft sinds zijn lancering ongeveer een jaar geleden al 55 internationale onderscheidingen ontvangen, waaronder Car of the Year in Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, EV of the Year van BBC TopGear magazine, Ecological Car of the Year in China en de Ecobest Award van Autobest.(Belga)