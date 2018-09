Jaguar i-Pace rijdt van London naar Brussel

Deze eerste elektrische Jaguar wordt aangedreven door elektromotoren die hun stroom puren uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 90 kWh. Gemeten volgens de nieuwe WLTP-meetmethode haalt hij een autonomie van 470 km. Los daarvan, zijn de prestaties bepaald sportief te noemen, want de i-Pace spurt in 4,8 seconden van 0 tot 100 km/u.

Jaguar organiseerde de reis die London met Brussel verbindt via de kanaaltunnel om aan te tonen dat deze technologie ook geschikt is voor lange afstanden over de snelweg. Het meest opvallende aan de trip is dat hij de 50 km onder de zee niet in een trein maar wel op eigen kracht heeft afgelegd. De servicetunnel werd immers uitzonderlijk geopend zodat de i-Pace de volledige rit zelfstandig heeft afgelegd. Omwille van de erg warme weersomstandigheden werd ook de airco tijdens het ganse traject ingeschakeld. Na een rit van 369 km had de batterij nog een reserve van 8%. Deze elektrisch aangedreven SUV is nu te koop vanaf ? 78.900. (Belga)