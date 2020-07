Dankzij een technische upgrade maakt de Jaguar I-Pace EV400 het dagelijkse leven gebruiksvriendelijker met kortere oplaadtijden en een infotainmentsysteem dat is uitgerust met extra functies.

De elektrische Jaguar I-Pace EV400 beschikt nog steeds over twee elektromotoren (één per as, zodat hij vierwielaandrijving heeft) die 400 pk en 696 Nm koppel leveren. Het nieuwe Pivi Pro infotainmentsysteem belooft even intuïtief te zijn als een smartphone. Pivi Pro werkt intelligent samen met het verbeterde EV-navigatiesysteem en toont bijvoorbeeld de beschikbare oplaadpunten in de buurt en het geeft bovendien stroomtarieven en de oplaadtijd. Jaguar voorziet de I-PACE voortaan standaard van een 11kW lader, waardoor klanten nog sneller kunnen opladen via een driefasig elektrisch (thuis)systeem. Met een Wallbox van 11 kW kan je op één uur tot 53 kilometer (WLTP) bijladen. Dankzij een maximale oplaadtijd van 8,6 uur via dezelfde Wallbox kan de batterij nachts volledig worden opgeladen. Wanneer de gebruiker de I-PACE aan een 50 kW-snellader hangt, kan men per kwartier tot 63 kilometer bijladen. Via de snelste DC-lader van 100 kW win je tot 127 kilometer autonomie op 15 minuten. Dit is interessant nieuws voor bestuurders die hun Jaguar intensief gebruiken. (Belga)

