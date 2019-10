Jaguar lanceert zijn volledig elektrische Race eTaxi-service op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring met zijn snelle I-Pace SUV. Professionele piloten zullen passagiers meenemen voor een rondje op dit veeleisende racecircuit in het vierwielaangedreven emissievrije model.

Jaguar is de eerste constructeur die klanten laat genieten van een zuiver elektrische Race eTaxi-ervaring op de befaamde Nordschleife van de Nürburgring. Sensatiezoekers en fans van elektrische wagens kunnen de sportwagenprestaties van de I-Pace voortaan ervaren op het meest veeleisende racecircuit ter wereld en met een professionele piloot aan het stuur. Het emissievrije model sprint in 4,8 seconden van 0 naar 100 km/u dankzij zijn lithium-ionbatterij van 90 kWh en een elektromotor die een vermogen van 400 pk en een koppel van 696 Nm levert. Dankzij zijn dynamische rijgedrag en zijn vierwielaandrijving voelt de snelle SUV zich bij elk weertype in zijn sas op de 20,8 kilometer lange Nordschleife met 73 bochten. De introductie van de allereerste zuiver elektrische Race eTaxi is de jongste stap in de elektrificeringsstrategie van Jaguar, dat meer mensen wil laten kennismaken met de I-Pace. Elektrische racewagens hebben trouwens geen geheimen meer voor Jaguar, dat zich met het Panasonic Jaguar Racing Team voorbereidt op een vierde seizoen in de Formula E. Jaguar heeft intussen ook zijn eerste seizoen van de Jaguar I-Pace eTrophy achter de rug, het eerste merkenkampioenschap voor zuiver elektrische wagens, dat wordt gereden met I-Pace-racewagens die nauw verwant zijn met het productiemodel. Deze nieuwe ervaring is beschikbaar tot het einde van het seizoen (eind november) en kost 149 euro per ronde. Voor meer informatie over data en beschikbaarheid kunt u terecht op: https://www.jaguar.de/jaguar-live/race-taxi.html. (Belga)