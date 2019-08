Jaguar nodigt de Oxford English Dictionary en Oxford Dictionaries uit om hun online definitie van de term "auto" te herzien. Op dit ogenblik definiëren deze naslagwerken de auto als een voertuig dat wordt aangedreven door een "interne verbrandingsmotor".

Jaguar voert een campagne om de woordenboeken van Oxford English Dictionary (OED) en Oxford te overtuigen hun officiële online definitie van het woord "auto" aan te passen. De I-Pace, de 100% elektrische SUV van Jaguar, werd verkozen tot auto van het jaar en Europese auto van het jaar 2019. Strikt genomen voldoet dit emissievrije voertuig echter niet (meer) aan de definitie van een auto.

In zijn online editie definieert de OED - het belangrijkste historische woordenboek van de Engelse taal - een auto als volgt: "een wegvoertuig dat wordt aangedreven door een motor (gewoonlijk een verbrandingsmotor) en ontworpen is om een bestuurder en enkele passagiers te vervoeren, gewoonlijk met twee wielen voor en achter, ook voor privé-, commercieel of recreatief gebruik". Oxford Dictionaries (OxfordDictionaries.com), een verzameling van online woordenboeken van Oxford University Press, de uitgeverij van Oxford University, geeft deze definitie: "een wegvoertuig, gewoonlijk uitgerust met vier wielen, aangedreven door een interne verbrandingsmotor en in staat om een klein aantal mensen te vervoeren".

Om dit te corrigeren, heeft Jaguar een formeel verzoek gestuurd naar de OED en OxfordDictionaries.com om andere motoren, zoals bij elektrische voertuigen op te nemen. Het Oxford English Dictionary is de erkende autoriteit voor de Engelse taal. Het is een ongeëvenaarde gids voor de betekenis, geschiedenis en uitspraak van 600.000 woorden uit het verleden en heden, die de hele Engelstalige wereld worden gebruikt.(Belga)