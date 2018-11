Jaguar F-Type klaar voor de rallysport

Jaguar heeft twee F-Type cabrio rallywagens ontwikkeld op basis van de F-Type Chequered Flag Limited Edition, naar aanleiding van de 70ste verjaardag sinds de lancering van de XK 120 in 1948.

De unieke F-Type's brengen ook hulde aan de iconische Jaguar XK 120 met kenteken "NUB 120" die werd bestuurd door Ian Appleyard in de vroege jaren vijftig en die drie keer op rij de Alpen Rally reed zonder een enkel strafpunt. De XK was ook te zien in de RAC Rally en hij won de Tulpenrally.

Beide F-Type rallybolides worden aangedreven door de tweeliter Ingenium 4-cilinder benzinemotor met 300 pk. Beide wagens zijn conform het FIA-reglement en beschikken over een groter bemeten remmen, een aangepaste vering, rolbeugel, sportstoelen met 6-puntsgordels, extra verstralers op de motorkap en een brandblusser.

De F-Type's zijn duidelijk geschikt voor rallygebruik en het koetswerk van de rallyauto's is geïnspireerd op de F-Type Chequered Flag Limited Edition. Deze bijzondere productieversie heeft recht op extra's zoals de 20-duims velgen in zwarte hoogglans en een contrasterend zwart dak voor het coupé-model. Het interieur maakt het verschil met de luxueuze 'Performance' stoelen in Ebony Windsor leer. De Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition is in België verkrijgbaar te koop vanaf 74.690 euro.(Belga)