Jaguar en Land Rover maken komaf met wagenziekte

Onderzoek van de constructeur leert dat nagenoeg 70% van alle mensen in meer of mindere mate last heeft van wagenziekte. Men ontwikkelde een algoritme waarmee de passagiers een 'welzijnsscore' kunnen aangeven. Aan de hand van die gegevens werden de rij- en de interieurparameters aangepast zodat men de symptomen van de ziekte met 60% kan reduceren. Jaguar deed het onderzoek ook met het oog op de zelfrijdende wagen en dan vooral hoe die moet rijden. Zo was he beperken van de stuurcorrecties één van de belangrijkste uitdagingen.

De wagen houdt de passagiers in de gaten via biometrische sensoren en kan vaak weten wie er wagenziek zal worden, nog voor die passagier iets ervaart. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de juiste zithouding te hebben bij het bekijken van het infotainmentscherm. Een stoel die veel verstelmogelijkheden biedt, is hier interessant, net als zetelventilatie. Verder kan een actieve demping de rolbeweging van het koetswerk in de meest uiteenlopende rijomstandigheden beperken. Precies rolbewegingen met een lage frequentie werken wagenziekte in de hand en die kunnen door deze technische oplossing worden verholpen.

De eerste fase van dit onderzoek wordt deze maand afgerond en de Britse merken willen deze knowhow integreren bij de ontwikkeling van nieuwe modellen om het comfortniveau in het interieur nog verder te verfijnen. (Belga)