Sinds de overname door het Indiase Tata Motors heeft Jaguar Land Rover (JLR) een opmerkelijke gedaantewisseling ondergaan en een recordgroei gekend. In 2019 vielen de resultaten enigszins tegen. Een reeks ingrijpende maatregelen moet de efficiëntie en productiviteit verhogen en JLR wapenen voor de toekomst.

Trendy en innovatief

Automerken komen en gaan. De teloorgang van de Engelse autonijverheid is daar een sprekend voorbeeld van. Ook het roemrijke Jaguar Land Rover kende een bewogen geschiedenis met vele ups-and-downs. In de loop van de jaren negentig en tweeduizend veranderde JLR een paar maal van eigenaar, van BMW over Ford tot Tata Motors. Telkens leidden de overnames tot een uitbreiding van het modellenaanbod. Na de overname door Tata in 2008 ontketende de eerste generatie Land Rover Evoque met zijn coupéachtige silhouet een revolutie in het segment van de compacte SUV's.

De gedaantewisseling van Jaguar was zo mogelijk nog impressionanter. Ruim driekwart van de verkoop wordt vandaag gerealiseerd door drie SUV-modellen, waarvan de I-Pace de bekendste is. Die was in 2017 de eerste full electric SUV op de markt en werd meteen uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Een verdiende bekroning van een innoverend project dat de Duitse premiummerken nachtmerries toen bezorgde.

Duurzame luxe en slimme technologie

Door van elektrische aandrijving een prioriteit te maken, willen Jaguar en Land Rover hun CO 2 -score verbeteren en de ecologische voetafdruk van hun producten en productieprocessen reduceren. Dat is nodig om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe Europese CO 2 -doelstellingen. Slaagt JLR daar niet in, moet het straks hoge boetes betalen.

Voor de koffervloer, luchtzuivering, stuur en stoelen gebruikt JLR natuurlijke materialen. Technische stoffen op basis van gerecycleerde kunststoffen vormen een alternatief voor leder en dragen bij tot meer comfort. De nieuwe JLR-modellen maken ook gretig gebruik van spitstechnologie en artificiële intelligentie. Zo projecteren camera's in het radiatorrooster en buitenspiegels een 180°-beeld op het centrale aanraakscherm van de zone voor en onder de wagen. Het systeem maakt als het ware de motorkap doorzichtig en biedt de bestuurder een beter zicht wanneer die te maken krijgt met extreme terreinen of hoge stoepranden. Met een druk op de knop wordt de achteruitkijkspiegel omgevormd tot een HD-videoscherm. Dankzij de camera bovenaan de achterruit bekomt de bestuurder een breder 50°-zicht alsook een helderder zicht in het donker.

Zogenaamde Smart Settings-technologie die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen op basis van artificiële intelligentie memoriseert de gewoonten van de bestuurder, herkent de bestuurder aan zijn sleutel of mobiele telefoon en plaatst diens zetel en de stuurkolom automatisch in de gewenste positie. Na elke rit onthoudt het systeem de temperatuur- en mediavoorkeuren van de bestuurder, alsook vaak gebelde nummers op bepaalde uren of dagen. Zelfs de instellingen van de massagefunctie worden opgeslagen.

PLug-in hybridetechnologie verlaagt het verbruik en de CO2-score van de Land Rover Discovery PHEV. © Patrick Theunissen

NieuweDefender maakt overstap naar 21ste eeuw

In Brussel pakt JLR uit met een reeks premières die ertoe doen. Jan Vroemans: "De Land Rover Evoque en Discovery Sport zijn vanaf nu ook verkrijgbaar als plug-in hybride en dat zorgt ervoor dat hun CO 2 -uitstoot fors naar beneden gaat en dat zij fiscaal niet langer worden afgestraft. Dé blikvanger op de stand van Land Rover is de nieuwe Defender die qua look en design herinnert aan zijn voorganger en ook diens DNA behoudt maar qua technologie en gebruikte materialen een enorme stap vooruit zet en volop mee is met zijn tijd. Hij maakt met andere woorden de overstap naar de 21ste eeuw."

"Onze ingenieurs en designers hebben er echter voor gezorgd dat de nieuwkomer zijn status van werkpaard en lifestyleproduct in ere houdt en synoniem blijft van vrijheid en avontuur. Geen enkel ander model beschikt over zo'n trouwe en internationale klantenkring als de Defender, van noord tot zuid en van west tot oost maar ook van jong tot oud. Op de stand van Jaguar richten wij de spots op de tweede generatie F-Type die een nieuwe front heeft gekregen, een cosmetische ingreep die mogelijk is gemaakt door het gebruik van LED-technologie."

Qua look en design herinnert de nieuwe Land Rover Defender aan zijn voorganger. © Patrick Theunissen

JLR wil zijn onafhankelijkheid en eigenheid behouden

De autowereld is in volle transitie, staat voor enorme uitdagingen op technologisch en maatschappelijk vlak en wordt bovendien geconfronteerd met kapitaalkrachtige en sectorvreemde nieuwkomers die hun actieterrein willen uitbreiden - denk aan Google en Sony. In het geval van een relatief kleine constructeur als JLR lijkt dat een strijd van David tegen Goliath.

Jan Vroemans: "De autowereld verandert inderdaad razendsnel, JLR is daar het levende bewijs van. Sinds wij deel uitmaken van Tata Motors hebben wij een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Ons aanbod aan modellen is in alle richtingen uitgebreid, driekwart van onze verkoop betreft SUV's. Met I-Pace zette Jaguar de eerste full electric SUV in de markt en met de introductie van een reeks PHEV-modellen vinden wij aansluiting bij onze directe concurrenten. Deze voorwaartsbeweging zou niet mogelijk geweest zijn zonder de ruggensteun van Tata Motors. Onze Indiase aandeelhouder heeft zich steeds correct en respectvol gedragen en beschouwt JLR als een langetermijnproject. Maar omdat wij niet de pretentie hebben in alles de beste te zijn en ook niet over de nodige middelen beschikken om alles zelf uit te vinden en te ontwikkelen, werken wij samen met andere constructeurs. Dat gebeurt met BMW en ik sluit andere allianties op termijn niet uit. Dat stelt ons in staat onze onafhankelijkheid én eigenheid te bewaren, Jaguar en Land Rover blijven buitenbeentjes die staan voor exclusiviteit, sportiviteit, vrijheid en avontuur."

Kan de Brexit nog roet in het eten strooien?

Jan Vroemans: "Niemand kan vandaag voorspellen wat de uitkomst zal zijn van de onderhandelingen met Europa, zelfs Boris Johnson doet daarover geen concrete uitspraken. Sinds het referendum van 2016 werken teams van experten op onze hoofdzetel aan verschillende scenario's, ik heb het volste vertrouwen in hun deskundigheid inzake internationale handel en politiek. Wat ook de uitkomst van de onderhandelingen met de EU moge zijn, wij garanderen dat de klant daar niet de dupe van wordt. Wie nu een Land Rover of Jaguar koopt tegen een overeengekomen prijs, krijgt van ons een 100 procent prijsgarantie."

"Wij voorzien ook geen problemen op het vlak van levertijden. JLR beschikt over voldoende productiecapaciteit buiten het Verenigd Koninkrijk om just in time te kunnen leveren aan de klant op het vasteland. Vorig jaar hebben wij een nieuwe fabriek in Slowakije in gebruik genomen en met Magna Steyr in het Oostenrijkse Graz beschikken wij over een competente partner met ruime en variabele productiecapaciteit. Wij zijn nooit een Brexit-lover geweest maar nu het Britse volk zijn voorkeur voor een Brexit heeft bevestigd, zullen wij de gepaste maatregelen nemen om de gevolgen tot een minimum te beperken."

Jan Vroemans sluit nieuwe allianties niet uit om onafhankelijkheid en eigenheid van JLR veilig te stellen © Patrick Theunissen

