Jaguar Classic gaat een beperkt aantal met de hand vervaardigde C-Type Continuations produceren om de zeventigste verjaardag van de legendarische dubbelzege van deze racewagen in Le Mans te vieren.

De Jaguar C-Type Continuation introduceerde indertijd op de ruimtevaart geïnspireerde aerodynamische principes in de sport en later ook nieuwe technische concepten zoals schijfremmen. De beperkte oplage van de nieuwe Continuations is minutieus ontwikkeld door Jaguar Classic en vervolgens gebouwd volgens de specificaties van de fabriekswagen die in 1953 de 24 uur van Le Mans won.

De C-Type werd opnieuw gebouwd volgens de originele specificaties. © GF

Elk exemplaar heeft een 3,4 liter zescilinder-in-lijnmotor met drievoudige Weber-carburators goed voor 220 pk en is voorzien van schijfremmen. De C-Type Continuation verscheen voor het eerst op het Concours of Elegance na meer dan 1.600 km duurzaamheidstests bij hoge snelheid, zodat Jaguar Classic er vertrouwen in heeft dat deze 'nieuwe oldtimer' geschikt is voor de dienst.

Dan Pink, Director van Jaguar Classic: "De C-Type is één van de meest iconische auto's uit de succesvolle racegeschiedenis van Jaguar en werd bestuurd door de beste coureurs uit de geschiedenis. De C-Type Continuation combineert erfgoed op het gebied van design en autosport met de allernieuwste engineeringtools."

De C-Type werd tot in de kleinste details nagebouwd. © GF

