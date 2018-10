Italdesign lanceert exclusieve Zerouno Duerta

Italdesign-Giugiaro is een befaamd Italiaans designbedrijf dat in 1968 werd opgericht door de ontwerper Giorgetto Giugiaro. De talrijke realisaties zien we nog elke dag in het verkeer met onder andere de VW Golf en de Fiat Punto. De onderneming biedt zijn expertise in verschillende domeinen aan voor elke constructeur die van het geweldige potentieel van het bedrijf wil profiteren. Maar tegenwoordig realiseert Italdesign ook zijn eigen wagens, die niet alleen een soort van rijdend visitekaartje zijn, maar eveneens een belangrijke bron van inkomsten vormen.

De Zerouno Coupé was reeds bekend, nu volgt de cabrioversie. Vandaar de benaming 'Duerta', die in het lokale dialect 'open' betekent. De Zerouno Duerta werd in maart op het Salon van Genève voorgesteld en is aangedreven door de atmosferische 5.2 V10 van Lamborghini-Audi-origine. Deze motor ontwikkelt 610 pk en is gekoppeld aan een zevenbak met dubbele koppeling. Een combinatie die de Zerouno Duerta een top van meer dan 320 km/u oplevert.

Een herwerkte stroomlijn maakt de wagen niet alleen agressiever qua voorkomen, maar ook efficiënter bij extreem sportief rijden. Om de authenticiteit te verzekeren koos Italdesign voor een hard-top (type Targa) om blootshoofds te rijden, maar toch werd een plooikapje voor meteorologische noodgevallen voorzien. Van deze uiterst exclusieve Italdesign zullen slechts vijf exemplaren verkocht worden aan de prijs van ongeveer 1,5 miljoen euro.(Belga)