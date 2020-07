De Japanse pick-up D-Max krijgt een opgefrist uiterlijk, een schonere motor en meer luxe en comfort aan boord.

Isuzu bouwt verder op het bestaande concept van de D-Max waarbij vooral kracht en karakter centraal staat. Het vermogen van 164 pk en het koppel van 360 Nm van de 1,9 liter-dieselmotor blijft behouden, maar met toevoeging van AdBlue voldoet hij voortaan aan de Euro 6d emissienorm. Het trekvermogen van 3,5 ton blijft onaangeroerd en in de laadbak kan je nog steeds meer dan 1 ton aan lading kwijt.

Verder werd het uiterlijk opgefrist, met als blikvangers nieuwe LED-koplampen en een grotere en robuustere frontgrill die de D-Max een stoerder uiterlijk bezorgen. De pick-up kreeg eveneens een volledig nieuw interieur dat voorzien is van meer luxe. Hierbij werd er voornamelijk rekening gehouden met een betere ergonomie, meer gebruikscomfort, een luxueuze uitstraling en een betere geluidsisolatie.

De Isuzu D-Max rust op het nieuwe Dynamic Drive Platform met een versterkte structuur, een gewijzigde wielbasis, een aangepaste vering en een elektrische stuurbekrachtiging. Hierdoor wint de pick-up meer dan 20% aan stabiliteit en verbetert de wegligging aanzienlijk. Er werd ook gedacht aan de off-road liefhebbers met een verhoogde doorwaadhoogte van 800 mm en een standaard sperdifferentieel vanaf de LS-versie.

Isuzu voegt nu ook een nieuwe luxeversie aan het gamma toe: de D-Max V-Cross die nog steeds geschikt blijft voor het zware werk, maar daarnaast ook de nodige luxe en uitrusting verzekert, waardoor deze pick-up op dat vlak zeker niet moet onderdoen voor een moderne SUV. De Isuzu D-Max zal leverbaar zijn in 3 koetswerkvarianten: Single Cab, Extended Cab en Double Cab. Daarnaast kan er ook een keuze gemaakt worden uit de verschillende uitrustingsniveaus: L, LS, LSX en V-Cross. De prijzen variëren tussen 31.429,75 euro en 48.369,75 euro.(Belga)

