Europa verplicht de ISA of Intelligent Speed Assistant voor nieuwe automodellen die vanaf deze zomer op de markt komen. ISA bestaat al langer, wat verandert is de verplichting en de mate waarin het systeem ingrijpt.

ISA vergelijkt in principe de snelheid van het voertuig met de data die de wagen heeft of oogst over de snelheidsbeperkingen op de locatie waar het voertuig zich bevindt. Wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon, want via de kaartdata van het navigatiesysteem 'weet' de auto dat je bijvoorbeeld 120 km/u mag rijden op de snelweg, of 30 km/u in een schoolzone.

Feit is dat kaarten verouderen en ook snelheidslimieten vaak variabel zijn in de tijd, zoals in schoolzones. Ook daaraan werd gedacht, want sommige auto's beschikken al over een systeem voor verkeersbordherkenning. ISA werkt in verschillende lagen. In een eerste fase zal de auto de chauffeur informeren door de maximumsnelheid op het dashboard of in het navigatiescherm te projecteren. In een volgende stap wordt de bestuurder gewaarschuwd wanneer hij te snel rijdt via een visueel of een auditief signaal.

Bekeuringen

Er bestaan ook systemen die actiever ingrijpen door bijvoorbeeld 'tegendruk' te genereren in het gaspedaal waardoor dit zwaarder aanvoelt en de bestuurder meer kracht moet zetten om te versnellen. In een volgende fase kan de wagen ook automatisch maar gedoseerd vertragen via de remmen of zelfs door het motorvermogen terug te schroeven. Belangrijk detail: ISA blijft een rijhulpmiddel en wanneer de bestuurder het gaspedaal fors indrukt, bijvoorbeeld om snel een kruispunt te ontruimen, zal de wagen gehoorzamen.

Tot slot komt er ook een black box die bepaalde data registreert zoals de sequentie net voor en na een ongeval. Deze data zijn anoniem en moeten het onderzoek van ongevallen vereenvoudigen. Er is geen link met de ordehandhaving. Dus er volgen geen 'automatische bekeuringen'. Ook verzekeringen krijgen deze data niet te zien.

Vanaf 2024 moet deze black box in alle nieuwe voertuigen geïntegreerd zijn, ook in bestel- en vrachtwagens.

