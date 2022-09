IS VW ID. XTREME voorbode van elektrische offroader?

Op een evenement in Locarno toont Volkswagen voor het eerst een stoere offroadversie op basis van de ID.4 GTX. GTX moet het sportieve label worden binnen de elektrische VW ID.-gamma. Naast sportieve prestaties biedt deze XTREME conceptwagen ook terreincapaciteiten.

Stoer en krachtig

De XTREME versie op basis van de ID.4 herken je meteen aan de zwarte kunststof spatbordverbreders, de grote velgen en de specifieke terreinbanden. Om de XTREME ook in staat te stellen om over complexer terrein te rijden, wordt de bodemspeling aangepast zodat de kwetsbare bodem (want de batterij zit onderaan tussen de voor- en de achteras) te ontzien. Tot slot wordt de stoere ID. nog afgewerkt met een dakdrager waarin vooraan een krachtige ledstrip is geïntegreerd. Of er ook een productieversie komt van deze concept is eerder onwaarschijnlijk, maar niets is onmogelijk. VW experimenteerde eerder al met een elektrisch aangedreven Dune-buggy om aan te tonen welke mogelijkheden het modulaire MEB-platform (waarop ID. al zijn elektrisch aangedreven modellen bouwt) biedt. Hoewel de ID. XTREME de technische basis én de vierwielaandrijving overneemt van de ID.4 GTX werd het vermogen van deze versie opgevoerd tot een forse 387 pk.

Nieuwe traditie in de maak

Het evenement in Locarno is een meeting die voor de tweede keer werd georganiseerd op de oevers van het Lago Maggiore. Het evenement staat open voor ID.-rijders en zou wel eens kunnen uitgroeien tot een evenement zoals de jaarlijkse (VW) GTI-meeting in het Oostenrijkse Wörthersee, waar Volkswagen traditiegetrouw nieuwe modellen onthuld voor de liefhebbers van het genre.