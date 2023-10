Is Skoda te duur (geworden) voor een echte wagen voor het volk?

Volkswagen Group overkoepelt een tiental volume- en luxemerken. Bentley, Bugatti en Porsche zijn de paradepaardjes met de hoogste winstmarges, de grootste omzet genereren de dochtermerken Audi, Seat/Cupra, Skoda en VW waarbij Skoda zich profileert als dé echte wagen voor het volk. Ondanks dat het prijsverschil met VW veel kleiner is geworden.

Het is een goed bewaard geheim dat Skoda in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de evenknie was van Rolls-Royce en Mercedes-Benz. De geschiedenis van het Tsjechische automerk gaat overigens nog verder terug in de tijd, tot het einde van de negentiende eeuw met als hoofdrolspelers Vaclav Laurin en Vaclav Klement. De eerste komt aan de kost als boekhandelaar, zijn vriend als fietsenmaker.

Bewogen geschiedenis

Het ondernemend duo opent in Mlada Loleslav, op drie kwartier autorijden van Praag, een werkplaats voor de productie en onderhoud van (motor)fietsen. De toeloop van klanten is zo groot dat zij besluiten om ook vierwielers te gaan bouwen.

In 1905 verlaat de eerste Laurin en Klement Voituretta A de fabriek en in 1925 verandert de merknaam L&K in Skoda. Het gamma wordt uitgebreid met luxueuze, peperdure modellen die de evenknie zijn van Mercedes-Benz en Rolls-Royce en in de smaak vallen bij de rijke Europese bourgeoisie van die tijd.

De Tweede Wereldoorlog maakt een einde aan de steile opgang van Skoda. De fabriek komt in handen van de Duitse bezetter. Die legt de autoproductie stil en schakelt over op het produceren van oorlogsmateriaal waardoor de fabriek een geliefkoosd doelwit wordt voor bombardementen vanuit de lucht door de geallieerden.

Na de Tweede Wereldoorlog neemt Skoda de draad snel weer op en maakt het naam met betrouwbare en betaalbare auto’s met een voor die tijd en die prijsklasse zeer hoog rijcomfort.

Onder het communistisch regime verkommert het Tsjechisch automerk in geen tijd tot een slecht gemanaged staatsbedrijf met verouderde modellen en voorbijgestreefde technologie. De overname in 1991 door Volkswagen leidt de wederopstanding in van het in verval geraakte roemrijke merk. Tot de kandidaat-overnemers behoorde ook Renault maar een overname door de Franse autoconstructeur stuitte, om onduidelijke redenen, op verzet van de vakbondsafgevaardigden in de raad van bestuur.

Value for money

Ruim dertig jaar later is Skoda een van de sterkhouders van de Volkswagen Group. Met dank aan een duidelijke visie, ambitieuze doelstellingen en consequente prijs- en modellenpolitiek. Skoda biedt value for money!

De Volkswagen Group stuurt ontluikend talent naar Mlada Loleslav om praktijkervaring op te doen en zich te bekwamen in leidinggeven wat verklaart waarom tal van gewezen Skoda-managers terug te vinden zijn op de hoogste echelons van de Duitse autogroep én waarom het al jaren een komen en gaan is aan de top van Skoda.

Overzichtelijk dashboard, gebruksvriendelijk infotainmentsysteem.

Dat laatste heeft er allicht ook mee te maken dat het Skoda voor de wind gaat, dat het almaar betere en aantrekkelijkere modellen op de markt brengt die zijn uitgerust met de modernste technologie qua aandrijving, veiligheid en connectiviteit. Door meer en meer gebruik te maken van gerecyclede en recycleerbare materialen scoort Skoda ook almaar beter op het vlak van duurzaamheid.

Zo veel lof aan het adres van Skoda heeft ervoor gezorgd dat de VW-directie in Wolfsburg afgunstig is op de realisaties en gunstige bedrijfsresultaten van het Tsjechische zustermerk. Het mag gezegd, bij Skoda wordt efficiënter en profitabeler gewerkt dan bij Volkswagen en de recentere Skoda-modellen zijn beter én goedkoper. Al is het prijsverschil veel kleiner geworden.

Skoda heeft bovendien een patent op zogenaamde ‘simply clever’ toepassingen. Ik verwijs naar een parapluhouder in de zijdeur, naar automatisch uitklappende plastic deurrandbeschermingen, naar een geïntegreerde trechter voor de ruitensproeiervloeistof, naar de uitschuifbare zonnewering of naar de ijskrabber in de tankklep. Kost weinig en verhoogt de tevredenheid van de klanten.

Grote beer op wielen

Skoda heeft zopas het doek gehaald van de tweede generatie Kodiaq, een imposante verschijning van 4,758 meter. De modelnaam verwijst naar een gelijknamige grote beer in Alaska. Wereldwijd zijn van de eerste generatie bijna 850.000 exemplaren verkocht.

De tweede generatie is volledig nieuw, zowel van buiten als van binnen. De nieuwkomer is opnieuw een allrounder, met of zonder vierwielaandrijving en geschikt voor zowel privé- als zakelijk gebruik. Want voor het eerst leverbaar als plug-in hybride, met een 1.5 TSI-benzinemotor en een elektromotor met een systeemvermogen van 204 pk en een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. De PHEV-versie wordt op de voorwielen aangedreven en beschikt over een 6-traps DSG-automaat. Het laden kan zowel via wisselstroom tot 11 kW als via gelijkstroom tot 50 kW.

De tweede generatie Kodiaq is groter dan zijn voorganger en oogt eleganter.

Voor wie nog niet aan elektrisch rijden toe is, biedt Skoda de Kodiaq als mild hybride aan met een 1.5 TSI-benzinemotor met een vermogen van 150 pk of met een 204 pk sterke 2.0 TSI-benzinemotor. De Kodiaq-klant kan ook nog altijd dieselen met een 2.0 TDI-motor van 150 of 193 pk. De krachtigste diesel- en benzineversies zijn standaard uitgerust met vierwielaandrijving. Een 7-traps DSG-automaat is vanaf nu standaard.

De tweede generatie Kodiaq is optioneel leverbaar met een head-up display, als aanvulling op het 10” Virtual Cockpit-dashboardscherm. De drie multifunctionele ‘Smart Dials’ controletoetsen bevinden zich onder het infotainmentscherm en kunnen worden bediend door erop te duwen of eraan te draaien. Een kleurenschermpje van 3,2 centimeter geeft aan welke functie is geactiveerd. Getrouw de Simply Clever-filosofie van Skoda beschikt de dubbele inductielader voor smartphones over een koelfunctie.

Volwaardige gezinswagen

Met een lengte van 4,758 m en wielbasis van 2,91 meter presenteert de Kodiaq zich als een zeer ruime gezinswagen, leverbaar als 5- of 7-zitter. Als 5-zitter beschikt die over een koffervolume van maar liefst 910 liter, met neergeklapte achterbank bedraagt die zowaar 2.105 liter.

Never change a winning team. Die wetenschap heeft allicht ook meegespeeld in het hoofd van chief designer Olivier Stefani. Qua design zet de tweede generatie Kodiaq geen nieuwe maatstaven, die zijn voorbehouden aan de elektrische modellen van het merk. Een ‘gewone’ Skoda koop je niet omwille van zijn design maar omwille van zijn betrouwbaarheid, veelzijdigheid en kwaliteit/prijsverhouding. Kwaliteiten die je verwacht van een wagen voor het volk.

Kodiaq Selection Suite

Al valt de prijs met elk nieuw model fors hoger uit waardoor de Skoda-nieuwkomers het prijsniveau van VW bereiken en die van hun Franse en Aziatische concurrenten overtreffen. Hoeveel de Kodiaq II gaat kosten, is nog niet bekend, maar ik houd mijn hart vast.

Een en ander heeft ermee te maken dat de nieuwe Volkswagen Group-topman Oliver Blume Skoda ertoe aanspoort om de operationele winst te verhogen 6,6 procent nu naar 10 procent. Daarmee legt hij de lat wel zeer hoog voor het Tsjechische dochtermerk dat door de inval van Rusland in Oekraïne een niet onbelangrijk deel van zijn afzetmarkt heeft verloren.

Gelukkig slaagt Skoda erin om nieuwe e-modellen sneller te ontwikkelen dan de andere merken van de Volkswagen Group, sprake is van 30 procent tijdswinst. Bovendien ligt de productiviteit van de Skoda-bandarbeiders beduidend hoger dan die van hun Duitse collega’s. Dat verklaart waarom de productie van de opvolger van de Enyaq niet naar Duitsland verhuist, zoals oorspronkelijk gepland.

Met neergeklapte achterzetels bedraagt het koffervolume van de nieuwe Kodiaq 2.105 liter.

Volkswagen Group-topman Oliver Blume staat onder sterke druk van de Duitse vakbond IG-Metall sinds de productieband in enkele Duitse VW-fabrieken om de haverklap stilstaat omdat de verkoop van de elektrische VW-modellen zwaar tegenvalt. Hun kwaliteit staat niet in verhouding staat tot hun prijs, zij voldoen bovendien niet aan de hoge verwachtingen van kandidaat-kopers én de lancering van nieuwe e-modellen loopt grote vertraging op. Onder het voorzitterschap van Herbert Diess heeft de Duitse autogroep de voorbije jaren een reeks verkeerde strategische keuzes gemaakt waardoor de merken van de Volkswagen Group een flinke technologische achterstand hebben opgelopen. Gelukkig voor Skoda liggen zijn benzine- en dieselwagens nog altijd goed in de markt en beschikt de tweede generatie Kodiaq over sterke troeven om opnieuw uit te groeien tot een succesmodel.