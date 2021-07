Op het Greentech festival in het Duitse Berlijn heeft het Nederlandse bedrijf Solution Air een technologie voorgesteld om bestaande voertuigen met klassieke verbrandingsmotoren om te bouwen naar zero-emissievoertuigen. In tegenstelling tot de transities van vooral oldtimers waarbij men de oude verbrandingsmotor vervangt door een elektromotor met batterij, gaat men hier de bestaande motor voeden met samengeperste lucht.

Het idee van een persluchtmotor is niet nieuw, want enkele jaren geleden pakte PSA al uit met een prototype dat deze technologie gebruikte, maar de Stellantis-groep kiest vandaag voor elektrotechnologie dus het pad werd niet verder bewandeld.

Solution Air gelooft wel in de haalbaarheid van de technologie en wil met de perslucht aandrijving een alternatief bieden voor elektrische motorisaties.

Het maakt zich sterk dat de snelle overstap naar elektrische voertuigen ons gaat opzadelen met een berg voertuigen die niet zijn afgeschreven, maar toch vernietigd en gerecycleerd moeten worden. Persluchtmotoren laat ook toe om de bestaande motoren van boten, vrachtwagen, bestelwagens en ook personenwagens een tweede leven te geven.

Solution Air vervangt de bestaande cilinderkop van een motor door een exemplaar dat perslucht in de verbrandingskamers stuwt. De brandstoftank wordt geruild voor een persluchttank.

De constructeur belooft een autonomie tot 600 km en de tank vullen met samengeperste lucht kan al op 4 minuten. De prestaties van de motoren zouden vergelijkbaar zijn met die van motoren die op klassieke brandstoffen draaien. Verder is de ombouw van een bestaand voertuig ook economisch rendabel.

Het vergt uiteraard bijkomende tankinfrastructuur, maar ook hier zijn de kosten overzichtelijk want compressoren die perslucht 'produceren' kunnen perfect op zonne-energie draaien en de technologie is - in tegenstelling tot waterstof - niet al te complex om te beveiligen. De opslagtechnologie (luchttanks) is tevens beschikbaar, ze vergt geen zeldzame materialen (wat wel het geval is voor batterijen) en ook de recyclage achteraf is overzichtelijk.

Solution Air wil vanaf de herfst van 2021 de ombouw van bestelwagens commercialiseren, want de ontwerp- en testfase is achter de rug. Tegen 2022 of 2023 zouden er ook conversies voor personenwagens op de markt komen.

Het idee van een persluchtmotor is niet nieuw, want enkele jaren geleden pakte PSA al uit met een prototype dat deze technologie gebruikte, maar de Stellantis-groep kiest vandaag voor elektrotechnologie dus het pad werd niet verder bewandeld. Solution Air gelooft wel in de haalbaarheid van de technologie en wil met de perslucht aandrijving een alternatief bieden voor elektrische motorisaties. Het maakt zich sterk dat de snelle overstap naar elektrische voertuigen ons gaat opzadelen met een berg voertuigen die niet zijn afgeschreven, maar toch vernietigd en gerecycleerd moeten worden. Persluchtmotoren laat ook toe om de bestaande motoren van boten, vrachtwagen, bestelwagens en ook personenwagens een tweede leven te geven. Solution Air vervangt de bestaande cilinderkop van een motor door een exemplaar dat perslucht in de verbrandingskamers stuwt. De brandstoftank wordt geruild voor een persluchttank. De constructeur belooft een autonomie tot 600 km en de tank vullen met samengeperste lucht kan al op 4 minuten. De prestaties van de motoren zouden vergelijkbaar zijn met die van motoren die op klassieke brandstoffen draaien. Verder is de ombouw van een bestaand voertuig ook economisch rendabel. Het vergt uiteraard bijkomende tankinfrastructuur, maar ook hier zijn de kosten overzichtelijk want compressoren die perslucht 'produceren' kunnen perfect op zonne-energie draaien en de technologie is - in tegenstelling tot waterstof - niet al te complex om te beveiligen. De opslagtechnologie (luchttanks) is tevens beschikbaar, ze vergt geen zeldzame materialen (wat wel het geval is voor batterijen) en ook de recyclage achteraf is overzichtelijk. Solution Air wil vanaf de herfst van 2021 de ombouw van bestelwagens commercialiseren, want de ontwerp- en testfase is achter de rug. Tegen 2022 of 2023 zouden er ook conversies voor personenwagens op de markt komen.