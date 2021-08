Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Water en elektriciteit, het is een gevaarlijke combinatie. Maar moet je daarom je elektrische wagen op stal houden zodra het begint te druppelen? Natuurlijk niet.

De accu van elektrische wagens is perfect beschermd tegen vocht. Rijden in de gietende regen of een bezoek aan de carwash vormt dus geen enkel risico.

Mocht je nog twijfelen, denk dan even aan al die 'waaghalzen' die geregeld met hun elektrisch golfkarretje over nat gras rijden. Dat heeft nog nooit één golfer het leven gekost. Je begrijpt vast wel dat voor elektrische wagens strengere veiligheidsvoorschriften gelden dan voor een golfkarretje.

Ook opladen in regenweer is volkomen veilig. De laadstekker is tijdens het opladen op de aansluiting van de auto vergrendeld, wat maakt dat er geen water kan binnensijpelen. Wat als de stekker door de regen nat is geworden? Geen zorgen, dan wordt er niet geladen.

De ultieme test? Zelfs wanneer een elektrische wagen volledig ondergedompeld geraakt in water, moet je niet vrezen voor elektrocutie. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan, onder meer door of in opdracht van nationale brandweerorganisaties.

