De Mondeo verdwijnt uit de Ford-catalogus. Welk model de opvolging verzekert is nog onduidelijk. Maar de fraaie Evos lijkt een goede kanshebber.

De carrière van de klassieke berlines lijkt er stilaan op te zitten en alsmaar meer modellen uit deze segmenten worden vervangen door de intussen zeer populaire crossovers. Ook de Mondeo staat dat lot te wachten. Deze Ford is aan het einde van zijn levenscyclus gekomen en een directe opvolger lijkt niet meer gepland.

Welk model dan na deze klassieker in het Ford-aanbod komt, is nog niet helemaal duidelijk. Wordt het een evidente commerciële keuze met een crossover? Of probeert Ford de erfenis van de Mondeo toch nog enigszins te redden met een vergelijkbaar model?

De Evos is een fastback met crossover-trekjes. © GF

Eerst in China

Die laatste optie lijkt niet uitgesloten als we naar de Evos kijken. Dat is een vijfdeurs met enkele crossover-trekjes die perfect de plaats van de Mondeo zou kunnen innemen. Die Evos werd dit jaar op de Shanghai Motor Show onthuld. Dat was geen toeval want deze wagen zal eerst op de Chinese markt komen. Over een lancering elders werd nog niet gesproken, maar die is evenmin ontkend door Ford.

Een gigantisch digitaal dashboard overheerst het interieur. © GF

In ieder geval zou de Evos hier niet misstaan als opvolger van de Mondeo. Het formaat is zeker riant met een koetswerklengte van 4,92 meter en een wielbasis van 2,95 meter, wat borg staat voor voldoende interieur- en bagageruimte.

Verder zien we hier de nieuwe huisstijl van Ford met smalle lichtblokken, verzonken klinken en een geaccentueerde gordellijn. Ook het interieur is helemaal up-to-date met een gigantisch digitaal dashboard met verschillende displays dat de hele breedte van het interieur bestrijkt.

Over de aandrijvingen is nog niets bekend maar in de huidige tijdsgeest zullen er wellicht verschillende geëlektrificeerde varianten worden aangeboden.

