Als je als particulier een laadpaal laat installeren bij je woning, dan krijg je daar sinds 1 september 2021 een belastingvermindering voor.

Tot eind 2022 krijg je een tegemoetkoming van 45% van de kosten, met een maximum van 675 euro. In 2023 daalt dat percentage naar 30 procent en in 2024 (tot 31 augustus) naar 15 procent. De voorwaarde voor de tegemoetkoming is wel dat het om een slimme laadpaal gaat die gevoed wordt door 100% groene stroom. Je moet dus ofwel voor een groene leverancier kiezen, ofwel gebruikmaken van je eigen zonnepanelen.

Bedrijven die een laadpaal installeren op hun terreinen en deze publiek toegankelijk maken, krijgen een belastingvoordeel onder de vorm van een verhoogde investeringsafschrijving. Het gaat om een afschrijvingspercentage van 200% voor investeringen gedaan tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 en om 150% als de infrastructuur geplaatst wordt tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.

De bedrijfslaadpaal moet intelligent stuurbaar zijn inzake laadtijd en laadvermogen en beheerd kunnen worden door een derde partij. De bedrijfslaadpaal moet beschikken over externe connectiemogelijkheden met klanten (bijv. via laadpassen).

