Om de 'echte' kost van elektrisch rijden te berekenen, moet je naast de aankoopprijs van de wagen ook de energie- of brandstofprijzen, taksen, belastingen, verzekeringen, onderhoudskosten en de herverkoopwaarde in rekening brengen. Oftewel: de 'total cost of ownership'.

De daling van de aankoopprijs van elektrische wagens en de lagere randkosten doen de balans stilaan overhellen in het voordeel van elektrisch rijden, zo hebben consumentenorganisatie Test Aankoop en de Europese koepel voor consumentenorganisaties BEUC onlangs berekend. 'Voor auto's aangekocht in 2021 oogt het totale kostenplaatje over de hele levensduur nog het gunstigst voor benzines en diesels, maar het kantelmoment waarop de overstap naar elektrisch rijden financieel interessanter wordt dan brandstof, komt steeds dichterbij, bij kleine en middelgrote wagens al sneller dan bij grotere modellen. Dat is te danken aan het feit dat opladen goedkoper is dan tanken, zeker als je het tijdens de daluren thuis kunt doen. Daarnaast gaan de aankoopprijzen van elektrische wagens in dalende lijn als gevolg van de dalende batterijprijzen en een productie op alsmaar grotere schaal. Nieuwe elektrische wagens verbruiken steeds minder stroom, de levensduur van de batterijen verbetert en je hebt minder onderhoudskosten omdat er minder onderdelen in zitten die onderhevig zijn aan slijtage. Tot slot kun je door een toenemende restwaarde meer van je investering terugverdienen.'

De totaalprijs ('total cost op ownership') van nieuwe, kleine tot middelgrote elektrische wagens zal in 2023 onder de totaalprijs van het alternatief op benzine of diesel duiken. Als je je elektrische wagen wilt verkopen, zal je daar ook meer aan overhouden dan aan een gelijkaardige benzine- of dieselwagen.

Heb je een Mode 2-oplaadkabel gekregen bij de aankoop van je elektrische wagen? Gebruik ze als een noodoplossing. Wil je laden zonder zorgen, doe het dan liever via een laadpaal. Thuis of op verplaatsing. Sneller, goedkoper én veiliger.

