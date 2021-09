Vanaf 2035 zullen er sowieso geen nieuwe benzine- en dieselwagens meer verkocht mogen worden in Europa.

'Het is heel moeilijk om voorspellingen te doen, vooral als het om de toekomst gaat' - Niels Bohr, Deens fysicus en Nobelprijswinnaar.

'De meest betrouwbare manier om de toekomst te voorspellen is ze te creëren.' - Abraham Lincoln, voormalig Amerikaans president

Je hebt geen kristallen bol nodig om te zien dat elektrisch rijden de toekomst is. Het volstaat om de koers van de Europese politiek te volgen. De EU heeft onlangs strengere Euro 7-emissienormen voor gemotoriseerd vervoer aangekondigd, die autoconstructeurs de facto dwingen om ecologisch verantwoorde alternatieven voor de klassieke verbrandingsmotor te ontwikkelen. Vanaf 2035 zullen er sowieso geen nieuwe benzine- en dieselwagens meer verkocht mogen worden in Europa.

Duurzame mobiliteit staat in steeds meer landen steeds hoger op de politieke agenda. Los van de nieuwe Europese emissienormen, die vanaf 2025 van kracht zullen gaan, voeren tal van grote steden in Europa nu al lage emissiezones in. In België zetten Brussel, Antwerpen en Gent de toon, in Nederland hebben Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht als eerste een milieuzone ingesteld waarin je enkel welkom bent met een 'propere' auto of motor.

Naar verwachting zullen ook de accijnzen op benzine en diesel fors blijven stijgen. Daarnaast zijn er ook fiscale incentives om over te stappen naar elektrisch rijden.

