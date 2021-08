Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Een elektrisch aangedreven wagen rijdt bij lage snelheden (onder 20 km/u) vrijwel geruisloos. Een zegen in de strijd tegen geluidsoverlast, maar een potentieel gevaar voor voetgangers en fietsers.

Daarom moeten elektrische wagens in de EU sinds 2019 uitgerust zijn met het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), dat geluid uitzendt bij lage rijsnelheid, waardoor voetgangers en fietsers niet verrast worden door een naderend stil voertuig.

Het lijkt ironisch, maar getuigt van gezonde logica: waar autofabrikanten altijd hebben geprobeerd om hun wagens zo stil mogelijk te maken, moeten ze er nu geluid aan toevoegen.

De roep om een geluidsnorm voor elektrische wagens ontstond na enkele studies waaruit bleek dat elektrische voertuigen waker betrokken waren bij ongevallen met voetgangers dan benzine- of dieselauto's. Voor de goede orde: die studieresultaten bleken bij nadere analyse onjuist, omdat ze geen rekening hielden met het aandeel van elektrische en conventionele voertuigen in specifieke verkeerssituaties in stedelijke gebieden.

