Volgens het Duitse Institut Für Automobilwirtschaft (IFA) zijn er 35 tot 40 procent minder onderhouds- en reparatiekosten aan een elektrische wagen.

Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool, komt tot dezelfde conclusie(*): 'De meest eenvoudige manier om te vergelijken, is alle onderhouds- en slijtagekosten van een verbrandingsmotor optellen en die herleiden naar nul voor je EV. Wanneer je alle kosten die gerelateerd zijn aan een verbrandingsmotor eraf trekt, kom je ongeveer uit op een besparing van 20 procent bij een EV.'

De verklaring? Een elektrische wagen heeft minder slijtagegevoelige mechanische onderdelen aan boord dan een wagen op brandstof. Zoals: geen versnellingsbak of brandstofpomp. Het systeem van regeneratieve remmen zorgt er bovendien voor dat je remmen minder belast worden, wat de kosten van onderhoud drukt. Amper drie hoofdonderdelen telt een elektrische wagen: een elektrische motor die energie haalt uit batterijen, een omvormer en een ingebouwde lader. Minder onderdelen die moeten worden gecontroleerd, minder kosten.

