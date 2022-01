Is de verzekering van een elektrische auto duurder?

Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De meeste autoverzekeraars maken geen onderscheid voor de premieberekening op basis van het motortype. De meeste risico's zijn immers dezelfde, of het voertuig nu elektrisch is of op fossiele brandstof rijdt. Wel is het zo dat wanneer de aankoopprijs van een EV hoger ligt dan die van een auto met verbrandingsmotor, dat verschil zich logischerwijze vertaalt in een hoger tarief.