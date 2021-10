Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Elektrische auto's zijn hoe langer hoe meer leverbaar met meerdere batterijgroottes. Stelt zich de vraag of de batterij met het hoogste aantal kWh ook de beste is?

Een grote batterij heeft meer vermogen (kWh), garandeert in principe sneller optrekken en doorgaans ook een hogere topsnelheid maar weegt ook meer waardoor sneller optrekken niet altijd het geval is. Wat zeker is, is dat een EV met een grote batterij meer verbruikt dan hetzelfde model met een kleinere accu door het hogere gewicht. Dat zorgt bovendien voor extra slijtage van de banden en remmen.

Houd er ook rekening mee dat een grotere batterij een langere oplaadtijd vergt. Aan een snellader gaat het om enkele minuten maar aan een wallbox thuis kan het om een paar uur gaan. Wat weerom wordt gecompenseerd door het feit dat een grote batterij een groter rijbereik heeft.

Ook een overweging waard: hoe groter de accu, hoe groter de hoeveelheid aan kostbare zogenaamde zeldzame aardmetalen die wordt gebruikt voor de productie.

En last but not least: de prijs. Een grotere batterij kost uiteraard meer, maar geeft je ook meer zekerheid.

Denk dus goed na voor je beslist, maak een afweging van voor en tegen op basis van je mobiliteitsprofiel. Er bestaan diverse apps die helpen je mobiliteitsgewoonten en behoeften in kaart te brengen.

