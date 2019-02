Is de forse winstdaling van Mercedes een voorbode van slechte tijden voor andere automerken?

Vorig week maakte Daimler bekend dat de winst voor het boekjaar 2018 zo'n 30 procent lager zal liggen dan in 2017, en dat ondanks de vele hoeraberichten in de loop van het voorbije jaar vanuit Stuttgart. Het is ook niet zo dat Mercedes plots slechte auto's maakt. De forse winstdaling kwam dus onverwacht én bijzonder ongelegen, in de eerste plaats voor topman Dieter Zetsche (65). Die geeft in mei de fakkel door aan coming man Ola Källenius (49). Hoewel de afscheidnemende topman Mercedes terug op de sporen heeft gezet, werpen de afkalvende winstcijfers een schaduw op zijn prestaties.