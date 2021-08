Hyundai heeft een opmerkelijke elektrisch aangedreven SUV in de toonzaal. De Ioniq 5 heeft niet alleen een futuristisch design waardoor hij opvalt in het straatbeeld, hij pakt ook uit met een vernieuwend interieur en beschikt vooral over dito technologie.

Het koetswerk van de Ioniq 5 getuigt ondanks het SUV-silhouet van een sportieve C-stijl met een gesloten neus in combinatie met rechthoekige led-koplampen. Ook achteraan wordt het designthema met rechthoekige lichtunits hernomen.

De basisversie van de Ioniq 5 kost net geen 46.000 euro en is uitgerst met een batterij van 58 kWh waarmee de wagen ruim 380 kan afleggen. Dit is een bijzonder competitieve prijs voor een product dat er ook aantrekkelijk uitziet en kan rekenen op een betrouwbaar imago dat Hyundai de voorbije decennia heeft opgebouwd. De wagen geniet van een garantie van 5 jaar, op de batterij biedt de Koreaanse constructeur zelfs 8 jaar (of 160.000 km) gemoedsrust.

Bij onze eerste kennismaking bleek de Ioniq 5 zijn rijbereik in de praktijk ook ruim te kunnen realiseren. Een opsteker want elektrische voertuigen krijgen eindelijk een groter rijbereik omdat ze minder stroom verbruiken en niet omdat constructeurs (honderden kilo's) extra batterijen inbouwen.

Hyundai kiest bovendien voor intelligente 800 Volt-technologie waarmee de wagen (mits de gepaste snellaadinfrastructuur) ook zeer snel kan bijladen. Los van de snelle laadopties kan de Ioniq 5 ook zelf stroom leveren via V2L-technologie (Vehicle To Load) om bijvoorbeeld een andere elektrische auto bij te laden als noodoplossing.

De auto heeft een aansluiting voor 230 Volt (16 A). Dit is echter geen vehicle to grid-oplossing waarbij de batterij van de elektrische wagen gedeeltelijk kan worden gebruikt als thuisbatterij, maar het is wel een eerste stap in die richting.

Het koetswerk van de Ioniq 5 getuigt ondanks het SUV-silhouet van een sportieve C-stijl met een gesloten neus in combinatie met rechthoekige led-koplampen. Ook achteraan wordt het designthema met rechthoekige lichtunits hernomen.De basisversie van de Ioniq 5 kost net geen 46.000 euro en is uitgerst met een batterij van 58 kWh waarmee de wagen ruim 380 kan afleggen. Dit is een bijzonder competitieve prijs voor een product dat er ook aantrekkelijk uitziet en kan rekenen op een betrouwbaar imago dat Hyundai de voorbije decennia heeft opgebouwd. De wagen geniet van een garantie van 5 jaar, op de batterij biedt de Koreaanse constructeur zelfs 8 jaar (of 160.000 km) gemoedsrust. Bij onze eerste kennismaking bleek de Ioniq 5 zijn rijbereik in de praktijk ook ruim te kunnen realiseren. Een opsteker want elektrische voertuigen krijgen eindelijk een groter rijbereik omdat ze minder stroom verbruiken en niet omdat constructeurs (honderden kilo's) extra batterijen inbouwen. Hyundai kiest bovendien voor intelligente 800 Volt-technologie waarmee de wagen (mits de gepaste snellaadinfrastructuur) ook zeer snel kan bijladen. Los van de snelle laadopties kan de Ioniq 5 ook zelf stroom leveren via V2L-technologie (Vehicle To Load) om bijvoorbeeld een andere elektrische auto bij te laden als noodoplossing. De auto heeft een aansluiting voor 230 Volt (16 A). Dit is echter geen vehicle to grid-oplossing waarbij de batterij van de elektrische wagen gedeeltelijk kan worden gebruikt als thuisbatterij, maar het is wel een eerste stap in die richting.