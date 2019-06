Een vloot Toyota Mirai's op waterstof werd zopas geleverd aan het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne in het kader van een nieuw mobiliteitsplan van de sportorganisatie.

De acht elektrische Mirai's met een brandstofcel werden onthuld op de Wereldmilieudag 2019 in het Maison Olympique, het nieuwe hoofdkwartier van het Internationaal Olympisch Comité dat op 23 juni 2019 plechtig geopend zal worden. Om de voertuigen te kunnen bijtanken werd op deze locatie ook een tijdelijke waterstoftankinstallatie geïnstalleerd, trouwens een van de eerste in Zwitserland, in afwachting van de opening van een permanent openbaar tankstation voor waterstof in de buurt. Dit station zal waterstof produceren en verdelen die afkomstig is van hernieuwbare energie.

Toyota is sterk betrokken bij de organisatie van de volgende Olympische Spelen die in 2020 in Tokio plaatsvinden. Onder meer met de levering van een groot aantal "zero emission" voertuigen, zoals de Mirai berline, maar ook de "Sora" bus en heftrucks op waterstof.

Het wagenpark op waterstof van Toyota is niet de enige milieubijdrage van het Maison Olympique in Lausanne, dat ook aan de strengste energie- en isolatienormen voldoet. (Belga)