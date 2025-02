Interesse in verbrandingsmotor groeit

De privékoper betoont – alle inspanningen om elektrische voertuigen aan te moedigen ten spijt – een groeiende interesse voor voertuigen met een verbrandingsmotor.

Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte dat peilt naar de voorkeur van de Belgische consument. Volgens de meest in het oog springende bevinding geeft 45 % van de Belgische consumenten de voorkeur aan een thermisch aangedreven wagen (op benzine of diesel). Bij dezelfde bevraging een jaar geleden koos slechts 41 % voor diesel of benzine. Nauwelijks 11 % van de respondenten zou voor een zuiver elektrisch voertuig kiezen, een cijfer dat de voorbije drie jaar stabiel bleef.

Dat is een merkwaardige vaststelling omdat de markt van de BEV’s (battery electric vehicle) duidelijk aan maturiteit won. Het aanbod is niet alleen gegroeid, ook de prijzen van een aantal BEV’s zijn licht gedaald. Privékopers vermelden als belangrijkste reden om niet voor een EV te kiezen, de initiële kost (49 %). Hoewel: naast de aankoop zelf, brengt elektrisch rijden secundaire kosten in de vorm van laadinfrastructuur (wallbox) en vaak ook technische aanpassingen aan de elektrische thuisinstallatie.

Verder vormen range anxiety (bereik) en oplaadtijd bijkomende struikelblokken voor de bevraagden. Opvallend is dat de consument meer inzit met economische dan ecologische argumenten en meer dan ooit een afwachtende houding aanneemt. Hoewel het autosalon pas achter de rug is, blijkt uit de cijfers dat minder dan 20 % van de consumenten binnen de 12 maanden een nieuwe wagen wil kopen. De helft daarvan wil zelfs de aankoop een tot zelfs vijf jaar uitstellen. De jongste respondenten laten zelfs een evolutie zien van uitstel- naar afstelgedrag. Twintigers en dertigers tonen een groeiende interesse voor deelwagens waarbij ze autobezit als een (dure) last zien en een voertuig huren op momenten dat ze dit echt nodig hebben.