De introductie van de elektrische wagen zal via het bedrijfswagenpark moeten gebeuren. De interesse bij particulieren blijft zeer klein. Dat concludeert mobiliteitsclub VAB uit een online bevraging van 4.000 automobilisten.

Volgens VAB zal de elektrificatie van het wagenpark in fasen verlopen en wordt de eerste stap de aankoop van een plug-inhybrideauto. Uit de bevraging blijkt dat wie over een bedrijfswagen beschikt en in de loop van de volgende drie jaar een nieuwe wagen mag kiezen, de kans met 1 op de 4 inschat dat het een plug-inhybride wordt. De kans dat het een volledig elektrische wagen wordt, daalt tot 1 op de 10.

Voor wie privé een nieuwe wagen aanschaft halveert de kans (tot 5 procent) dat hij of zij voor elektrisch kiest. De bevraagden geven aan een elektrische wagen liefst thuis te willen opladen. Wie over een bedrijfswagen beschikt rekent erop te kunnen laden op de werkplaats. 'We mogen hieruit concluderen dat de stapsgewijze doorbraak van de elektrische wagen mee afhankelijk wordt van de laadinfrastructuur die de werkgever (thuis of op de werkplaats) ter beschikking stelt', klinkt het bij VAB.

De publieke laadpaal krijgt momenteel een zeer bescheiden rol: geen tien procent van de toekomstige bezitters van een elektrische wagen zal daar gebruik van maken. Nochtans zou lang niet iedereen thuis kunnen laden. Vooral wie in het centrum van een stad of gemeente woont heeft daar minder kans toe, omdat men vaak niet beschikt over een oprit of garage waar een laadpunt geplaatst kan worden, of omdat men nog over een oudere elektriciteitsinstallatie beschikt die niet voldoet om gedurende ruime tijd zwaar belast te worden.

VAB roept steden en bouwpromotoren daarom op om meer oog te hebben voor laadfaciliteiten voor een elektrisch wagenpark. De mobiliteitsclub vraagt om de stap te maken naar intelligentere systemen die beschikbare elektriciteit verdelen in functie van de concrete vraag en behoefte.

Daarnaast moet volgens VAB gekeken worden hoe de private laadinfrastructuur van bijvoorbeeld bedrijven buiten de werkuren opengesteld kan worden voor buurtbewoners.