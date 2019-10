De Koreaanse Hyundai Motor Group heeft een nieuwe snelheidsregelaar ontwikkeld die gebruik maakt van artificiële intelligentie, waardoor autonoom rijden op niveau 2,5 mogelijk wordt.

Deze zelflerende SCC-MK-technologie (Machine Learning based Smart Cruise Control) maakt gebruik van artificiële intelligentie in het ADAS-systeem (Advanced Driver Assistance System) dat in de jongste generatie Hyundai's wordt gebruikt. De klassieke snelheidsregelaar (SCC) handhaaft de tussenafstand tot de voorligger en rijdt waar mogelijk de snelheid die door de bestuurder werd ingesteld. De SCC werkt daarbij volgens een precies schema, want hij gaat de rijstijl (manier van accelereren en remmen) aanpassen aan die van de bestuurder. Binnenkort zal de SCC-MK de reacties van de auto nog verder verfijnen door te anticiperen op de voorkeuren van de bestuurder. Bijvoorbeeld zachter remmen op de snelweg als het verkeer vlot verloopt en zacht accelereren of soms net krachtiger wanneer het verkeer weer op gang komt, in functie van de stemming van de bestuurder. Om dergelijke reacties te verbeteren, maakt de SCC-ML technologie een gedetailleerde analyse van uw gewoontes in verschillende verkeerssituaties door meer dan 10.000 situaties op te slaan. Zo kan het systeem beter anticiperen op uw voorkeuren op basis van de verkeerssituatie of het tijdstip. SCC-ML is ook geprogrammeerd om rijgewoonten die als gevaarlijk worden beschouwd te vermijden, en het zal nooit een sportieve rijstijl bevorderen. Dit systeem zal op de volgende generaties Hyundai-modellen worden aangeboden. (Belga)