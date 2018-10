Inschrijvingen van motoren blijven stijgen

Met een stijging van 10,2% doet de motor- en scootersector het duidelijk beter dan in 2017, wat aangeeft dat vorig jaar uitzonderlijk was: de Euro 4-norm werd verplicht voor motorfietsen, de regels voor quads veranderden en dat heeft geleid tot een verschuiving van sommige inschrijvingen van 2017 naar 2016. Opvallend is de toename van het aantal inschrijvingen bij de lichtere motorisaties: tot 125 cc (+11,9%) en van 251 naar 500 cc (+27,3%). Dit is te verklaren door het grotere aanbod in deze segmenten als gevolg van de rijbewijs regelgeving voor jongere bestuurders met het A1- en A2-rijbewijs.

Aan de andere kant van het spectrum doen motorfietsen met een cilinderinhoud van meer dan 1.000 cc het erg goed. De groei in deze categorie bedroeg 11% en dat lig net boven het marktgemiddelde. Deze resultaten zijn ook te danken aan het aanbod van de fabrikanten. Veel merken hebben motorfietsen van dit type in hun gamma en de keuze in het segment van 501 tot 750 cc (-2,2% van de inschrijvingen) en - in mindere mate - van 751 tot 1000 cc (+ 4,8%) is vrij beperkt. Dit blijkt ook uit de statistieken van de best verkochte motorfietsen en scooters. Daar zien we drie 1.200 cc modellen, drie 125 cc scooters en één 300 cc scooter. Het best verkopende merk is Yamaha (met een groei van bijna 20%) voor BMW (+2,9%), Honda (+0,3%), Vespa-Piaggio (+7,1%) en Kawasaki (+3,7%).(Belga)