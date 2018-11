Inschrijvingen nieuwe auto's in oktober

Gedurende oktober speelde de overgang van NEDC naar WLTP de automobielmarkt andermaal parten. Veel auto's met een homologatie volgens de NEDC-norm werden al in het begin van de zomermaanden geregistreerd zodat ze niet langer deel uitmaken van de stock. Door op deze manier te anticiperen, zien we vandaag nog steeds de gevolgen op de markt in de vorm van een daling met ruim 15,2% gedurende de voorbije maand.

De cijfers zijn minder dramatisch dan die van september en gespreid over de laatste 10 maanden noteren we nog steeds een stijging van 2,9%. Febiac denk dit jaar op meer dan 546.558 inschrijvingen van nieuwe auto's te stranden en dat is het cijfer van 2017. De voorbije maand realiseerde BMW met 3.354 exemplaren het grootst aantal nieuw ingeschreven voertuigen, vóór Volkswagen en Renault. Over de eerste 10 maanden van het jaar blijft Volkswagen echter op kop met 47.671 stuks en zo blijft de constructeur Renault en Peugeot voor.(Belga)