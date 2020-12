Op de voormalige Mercedes-Benz-locatie in Hambach zal Ineos Automotive weldra de nieuwe Grenadier 4X4 produceren.

Ineos Automotive heeft de productiefaciliteit in Hambach overgenomen van Mercedes-Benz en zal daar eind 2021 beginnen met de bouw van de Grenadier 4X4. Deze overname stelt de toekomst van de locatie veilig en betekent behoud van vele banen die anders mogelijk verloren zouden gaan. Dirk Heilmann, CEO van Ineos Automotive, verklaarde: "Deze overname is onze grootste mijlpaal tot nu toe in de ontwikkeling van de Grenadier. Naast het intensieve testprogramma waaraan prototypes momenteel worden onderworpen, kunnen we nu voorbereidingen gaan treffen in Hambach om eind volgend jaar te beginnen met de bouw van de 4X4 voor levering aan onze klanten over de hele wereld."

Op deze locatie wordt momenteel de elektrische Smart EQ fortwo gebouwd, die Ineos naast de Grenadier zal blijven produceren op contractbasis. Hambach is een ultramoderne productiefaciliteit met zeer vakkundig personeel en goed gelegen voor toegang tot markten, leveranciers en talent in de autobranche. (Belga)

