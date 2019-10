Het circuit van Spa-Francorchamps was het voorbije weekend het decor van een onvergetelijke hommage aan de vierde opeenvolgende overwinning van de Ford GT40 in de 24 Uren van Le Mans in 1969.

Niemand minder dan Jacky Ickx, in 1969 samen met Jackie Oliver piloot in de zegevierende Ford, vlagde aan de finish de drie generaties Ford GT40 en GT in kenmerkende 'Nummer 6' Gulf-livrei af. Net als bij de legendarische Le Mans-start in 1969 vertrokken de drie 'winnende' wagens laatst - in dit geval achter niet minder dan 69 andere Ford GT40/GT - om als eerste te eindigen. De Ford GT40 die als eerste over de streep kwam, werd bovendien bestuurd door dochter Vanina Ickx.

De "Ford GT40 Le Mans '69 Revival " vond plaats in het prachtige kader van de Spa Six Hours. Tijdens dit evenement nemen de racelegendes van weleer het tegen elkaar in races op het scherp van de snee. In de Ford GT40-hommage ging het er minder hard aan toe. Ondanks de natte weersomstandigheden gaf deze Revival zowel de eigenaars van de Fords GT40/GT als het publiek de kans om met volle teugen te genieten van het unieke schouwspel.

Jacky Ickx bedankte de aanwezigen uitvoerig voor het mooie eerbetoon dat ze brachten: "De aanwezigheid en motivatie van al deze mensen is buitengewoon! Ik denk meer en meer dat we een familie zijn, de familie van autoliefhebbers en van de autosport. Vaak beseffen we pas veel later welke uitzonderlijke feiten zich hebben voorgedaan. Maar vooral: een groot piloot of een groot sportman is een combinatie van zijn eigen talent, de opportuniteiten en de passie van zijn entourage, onze passie!"

De drie generaties van de Ford GT40/GT -1964, 2005 en 2018 - waren met 69 exemplaren bovenop de drie winnende 'Nummer 6' wagens, bijzonder goed vertegenwoordigd. Naast Belgische, Luxemburgse, Duitse en Franse deelnemende wagens, was er ook een grote delegatie uit het Verenigd Koninkrijk. Zelfs een deelnemer uit Finland en een Canadees wilden het evenement niet missen.(Belga)