Mercedes onthult zijn agenda voor de lancering van 6 nieuwe elektrische modellen in de zeer nabije toekomst.

In de eerste helft van 2021 zal het merk met de ster zijn elektrisch offensief verderzetten en het start bovenaan het gamma met de EQS die in het segment van de S-Klasse past. Het gaat om een luxeberline die in de productiesite van Sindelfingen (thuisbasis van Mercedes) zal worden gebouwd. In de fabriek van Rastatt, ook in Duitsland, zal de productie van een compacte elektrische SUV, de EQA, worden opgestart. Dit model zal ook in China worden geassembleerd om er de plaatselijke markt te bevoorraden.

Nog in 2021 zal Mercedes een middelgrote elektrische SUV, de EQB, bouwen in Hongarije (Kecskemét) en ook die zal eveneens in China van de montageband rollen. Tot slot zal volgend jaar ook de productie van de toekomstige elektrische E-Klasse, de EQE (foto van het nog gecamoufleerde preproductiemodel) in de fabriek in Bremen, starten. Vanaf 2022 zal het elektrische offensief ook in de VS (Tuscaloosa) worden doorgetrokken met de SUV-modellen zoals de EQS en de EQE. Mercedes heeft momenteel al de EQC (midsize elektrische SUV) en de EQV (elektrische versie van de Vito/V-Klasse) in zijn gamma.

Gelijktijdig met de productiestart van deze modellen zal Mercedes ook massaal batterijen gaan produceren om al deze elektrische modellen te voeden. Die productie komt er niet enkel in Duitsland, maar ook in Oost-Europa, de VS en China. De foto van de EQE geeft aan hoe de toekomstige grote elektrische berline er zal uitzien. Vooral de achterklep is ongezien voor een E-Klasse en herinnert aan de Tesla Model S, meteen zijn voornaamste concurrent. De Californische constructeur kan zich stilaan zorgen beginnen te maken.(Belga)

