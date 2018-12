In 2019 gaat Opel elektrisch

2019 wordt een belangrijk jaar voor Opel, want de fabrikant uit Rüsselsheim startte precies 120 jaar geleden met de productie van auto's. In 2019 wil Opel ook met een elektrisch gamma starten; in de eerste helft van het jaar zullen de orderboekjes worden geopend voor twee elektrische modellen: de volledig elektrisch aangedreven versie van de nieuwe Corsa en de plug-in hybride versie van de SUV Grandland X, om nog maar te zwijgen van een nieuwe Mokka X waarvan eveneens een elektrisch aangedreven versie volgt vanaf 2020.

Vooral de nieuwe Corsa zal volgend jaar een belangrijke rol spelen binnen het Opel-gamma. De eerste generatie van dit succesvolle model kwam in 1982 op de markt en de volledig nieuwe versie zal ook met een elektrische aandrijving worden aangeboden. De elektrische Corsa zal tegen een concurrerende prijs worden aangeboden, belooft Michael Lohscheller, CEO van het merk: "De nieuwe Corsa zal zoveel mogelijk klanten toegang geven tot elektrische mobiliteit, want het moet vooral een democratische elektrische auto worden. Bij de bedrijfswagens zal van de nieuwe Vivaro ook een elektrische versie volgen vanaf 2020.(Belga)