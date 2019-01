In 2018 werden meer dan 200.000 Volvo's gebouwd in Gent

In 2018 bouwde de Zweedse constructeur die sinds 1965 actief is in Gent precies 200.396 auto's. Dat is een mooi cijfer, maar het ligt wel duidelijk lager dan de prestatie van 2017, want toen werden er 239.156 auto's gebouwd. 94% van de modellen die in Gent worden gebouwd, zijn voorbestemd voor export en ze vertegenwoordigen een waarde van 3,7 miljard euro. Europa blijft de belangrijkste markt (68,3%), gevolgd door de Amerikaanse (13,4%) en de Aziatische markt (13,5%). 2018 was een interessant jaar voor Volvo Car Gent. De productie van de XC40 - Europese auto van het jaar - kwam op kruissnelheid en men realiseerde een volume van ruim 89.000 exemplaren.

In september werd de nieuwe V60 gelanceerd en daarvan werden gedurende de vier laatste maanden van 2018 meer dan 5.000 exemplaren geproduceerd. In 2019 wil Volvo Car Gent vooral de productiecapaciteit van de XC40 opvoeren. Het is de bedoeling om de productiecapaciteit van deze compacte SUV tegen 2020 in drie golven te verdubbelen om zo te kunnen voldoen aan de hoge wereldwijde vraag naar dit model. Op technisch en logistiek vlak wordt de komende maanden alles in gereedheid gebracht om de productie van hybride en 100% elektrische auto's mogelijk te maken.(Belga)