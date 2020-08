Ook de autosport heeft erg te lijden onder de coronacrisis. Vele wedstrijden werden geannuleerd of uitgesteld, maar dat levert tegelijk nieuwe kansen op. Zo ontvangt ons land in november de slotmanche van het Wereldkampioenschap Rally 2020.

Normaal was die eer weggelegd voor Japan, maar door nieuwe Covid-19 restricties moesten de organisatoren daar de wedstrijd annuleren. Zo werd uitgekeken naar een alternatief en kwam de Renties Ypres Rally in ons land op de voorgrond. Deze asfaltrally wordt al sinds 1965 georganiseerd en is uitgegroeid tot een van de topevenementen in Europa.

Deze rally in de Westhoek wordt de achtste en laatste proef op de WK rallykalender 2020 en wordt verreden van 19 tot 22 November. Er staan 300 kilometers aan klassementsproeven gepland, verspeid over drie dagen, met als centraal servicepunt de Grote Markt in Ieper. Zondag wordt er vooral gereden op een rond het circuit van Spa-Francorchamps.

Een van de grote publiekstrekkers wordt natuurlijk Hyundai-rijder Thierry Neuville, die de Ypres Rally nog in 2018 won. Allen daarheen voor de eerste Belgische WK-rally ooit...(Belga)

