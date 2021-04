Stond de GTI symbool voor de eighties en de GTE voor de nillies, dan wordt GTX het drieletterwoord dat de volgende generatie autoliefhebbers niet onberoerd zal laten. VW ID. lanceert immers met de GTX een nieuwe, snelle elektrische auto.

Het eerste model met het GTX-logo op de achterklep is het jongste ID.4-model. De ID.4 GTX, zoals die voluit heet, zal niet alleen betere prestaties leveren, hij zal ook optisch herkenbaar zijn. VW ID. wil vooral aantonen dat duurzame technologie perfect te verzoenen valt met een sportieve aanpak tegen een haalbare prijs.

Op technisch vlak komt er een bijkomende elektromotor op de vooras. ID. modellen zoals de ID.3 zijn achterwielaandrijvers omdat hun elektromotor achteraan zit ingebouwd. De GTX-modellen beschikken dus altijd over een vierwielaandrijving. De combinatie van twee koppelrijke elektromotoren die de twee assen bedienen, zorgt voor ronduit spectaculaire prestaties. Deze tweede motor wordt overigens intelligent aangestuurd en enkel gebruikt wanneer er heel veel tractie noodzakelijk is. Dat drukt het (elektrische) verbruik, ondanks de stevige prestaties die ID. met GTX in het vooruitzicht stelt.

De GTX-modellen zijn onder meer te herkennen aan het rood verlichte GTX-logo op het radiatorrooster vooraan, een knipoog naar het GTI-embleem in combinatie met de rood omzoomde grille van de Golf 1 van weleer. Volkswagen wil het meest begeerde merk worden voor duurzame mobiliteit en in 2030 afgerond 70% van zijn auto's met een elektrische aandrijving verkopen.

