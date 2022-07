ID.Buzz: de wonderbaarlijke wedergeboorte van een iconisch model  

Voor goed bewaarde modellen van de iconische Volkswagen T 1 wordt vandaag een veelvoud betaald van de instapprijs van de ID.Buzz. Die komt dit najaar op de markt en kan nu al worden besteld. De nieuwkomer is enkel verkrijgbaar als full electric, een kind van zijn tijd dus

Eindelijk is het zover. Dit najaar maakt de VW ID.Buzz zijn debuut. Enkele jaren geleden was hij voor het eerst te zien op de grote internationale autosalons als onderdeel van het toekomstige gamma elektrisch aangedreven VW-modellen. De ID.3, ID.4 en ID.5 zijn intussen vertrouwde verschijningen in het straatbeeld. In 2021 zag Volkswagen de verkoop van zijn ID-modellen verdubbelen in vergelijking met 2020, de stroomversnelling is niet meer te stoppen.

Met dank aan Ben Pon

Als geen ander automerk heeft Volkswagen zijn stempel gedrukt op de naoorlogse geschiedenis van de Europese automobielindustrie. Onvergetelijk zijn de 2-deurs Kever als ‘auto voor het volk’ en de bestelbus T1, als symbool voor vrijheid, creatief en vernieuwend design.

Het ontwerp van de VW T1 stamt van de Nederlandse Volkswagen-invoerder Ben Pon. Die liet zich inspireren door een transportwagentje voor onderdelen in de VW-fabriek in Wolfsburg dat werd aangedreven voor de motor uit de Kever. De zogenaamde ‘plattenwagen’ was een vrij rudimentair voertuig, de chauffeur zat achterop het voertuig, boven op de motor.

De visionaire Pon zag brood in het voertuig voor het vervoer van personen op de openbare weg en kon de toenmalige directie van Volkswagen overtuigen om op basis van een schets in zijn agenda een viertal prototypes te ontwerpen. De T1 met zijn ronde vormen uit 1949 viel zodanig goed in de smaak van het publiek dat werd beslist om het busje vanaf 1950 in serieproductie te laten gaan.

In de loop der jaren ontwikkelde de Duitse constructeur ontelbare varianten, de meest populaire T1 was zonder twijfel de Samba. Met zijn 23 ruiten en zonnedak was de luxueuze Samba het ideale alternatief voor de grote reisbussen. De T1 zat stevig in elkaar en ontwikkelde zich in korte tijd tot een bestseller.

Volkswagen besteedde de productie uit aan de Duitse carrosseriebouwer Westfalia. Die installeerde uitklapbare zitplaatsen om te slapen, een wastafel om zich te wassen en een klein fornuis om te koken. In feite was de T1 Westfalia de voorloper van de huidige mobilhome. Van die eerste generatie kampeerwagens werden meer dan duizend exemplaren gebouwd.

Met de ID.Buzz transporteert Volkswagen het DNA van de T1 naar het tijdperk van de elektrische mobiliteit.

Voor zakelijk gebruik werden afgeleide pick-ups ontwikkeld. De T1 en volgende generaties waren en zijn nog altijd in trek bij zelfstandige ondernemers en bedrijven voor het vervoer van werktuig en allerhande goederen.

Geslaagde reïncarnatie

De T1 was een icoon van de jaren vijftig, met de ID.Buzz transporteert Volkswagen het DNA van de T1 naar het tijdperk van de elektrische mobiliteit. De persmededeling heeft het over een tijdloos design en bestempelt de nieuwkomer als ‘duurzaam en extreem functioneel’.

De ID.Buzz is ideaal voor dagelijks gebruik in een stedelijke omgeving.

Met de ID.Buzz betreedt Volkswagen een nieuw marktsegment en versnelt het zijn elektro-offensief. Tegen 2030 moet minstens 70 procent van de Volkswagen-verkoop in Europa bestaan uit elektrisch aangedreven auto’s, wat neerkomt op meer dan 1 miljoen EV’s op jaarbasis.

Een icoon heeft veel te maken met eenvoud. Alleen al aan de voorzijde zie je hoe sterk VW-designer Antonio Pavone zich heeft laten inspireren door het DNA van de T1. De V-vormige motorkap en het prominente VW-logo herinneren aan het oorspronkelijke ontwerp.

De grote wielen zitten op de uiterste hoeken zodat de ruimte op de compacte voetafdruk optimaal wordt benut. De Cw-waarde, die bij een elektrische auto vrij belangrijk is voor de efficiëntie, bedraagt 0,285 terwijl die van de T1 nog 0,44 bedroeg.

Ook de velgen zijn belangrijk voor de efficiëntie, lees het rijbereik, van een elektrische auto. Ze moeten zowel aerodynamisch als licht zijn en bestaan in het geval van de ID.Buzz uit twee delen.

Maatje groter

De nieuwkomer is in alle opzichten een maatje groter dan de T1 uit 1950. De ID.Buzz meet nu 4,68 meter, beschikt over een wielbasis van 2,99 meter en staat op het modulaire MEB-platform dat speciaal voor de elektrische volumemodellen van de Volkswagen Group is ontwikkeld.

De ruimte voorin, waar bij een benzine- of dieselauto de thermische motor zit, wordt nu ingenomen door de verwarmings-/airco-unit, de elektrische rembekrachtiger en andere technische voorzieningen.

Dankzij de compacte elektrische aandrijving en de in de voertuigbodem geïntegreerde batterij biedt de ID.Buzz binnenin een royaal plaatsaanbod dat een variabele ruimtebenutting toelaat. De voorste stoelen zijn relatief hoog opgesteld en voorzien van armsteunen, wat typisch is voor een busje.

De tweede zitrij kan in twee afzonderlijke delen worden neergeklapt of 15 cm naar voren of naar achteren worden geschoven. Ook de rugleuningen kunnen afzonderlijk worden neergeklapt en hun hoek kan worden versteld.

Achter de achterbank is een grote bagageruimte beschikbaar. Beladen tot aan het bagagescherm heeft deze een inhoud van 1.121 liter, wordt de achterbank neergeklapt om de volledige opbergruimte te benutten, ontstaat een volume van 2.205 liter.

Het interieur is volledig vrij van dierlijk leder, voor sommige bekledingen wordt gebruikgemaakt van een stof waarvan het garen wordt gemaakt van recycleerde petflessen en plastic dat uit de zee is opgevist.

De opdracht van de interieurdesigners bestond erin een huiselijke ‘lounge’ sfeer te creëren, chique en hoogwaardig in al zijn facetten: van de materialen tot de digitale apparatuur met grote nadruk op het samenspel van functie en kleur. Een bijzonder liefdevol detail is te vinden in de zij- en stoelbekleding in de vorm van gestileerde silhouetten van de ID.Buzz in reliëf. De tienkleurige sfeerverlichting is standaard, een variant met dertig kleuren is optie.

De ideale gezins- en vrijetijdsauto.

Gedigitaliseerd en geconnecteerd

Standaard is de ID.Buzz uitgerust met een breed scala hypermoderne rijhulp- en comfortsystemen. Altijd inbegrepen: Car2X (informeert de bestuurder over plaatselijke gevaren, zoals de staart van een file na een bocht), uitwijkondersteuning (maakt uitwijken gemakkelijker bij hard remmen), front assist met voetganger- en fietserdetectie, rijstrookassistent, het proactieve beschermingssysteem voor de inzittenden alsook park distance control dat het manoeuvreren vergemakkelijkt. Software-updates worden over-the-air uitgevoerd. LED-koplampen en omgevingsverlichting, inbegrepen logoprojectie, zijn eveneens standaard.

De voorste zetels zijn relatief hoog opgesteld.

423 kilometer rijbereik

De oplaadbare lithium-ion batterij bezit een capaciteit van 77 kWh en levert stroom aan de achterin gemonteerde elektromotor met een vermogen van 150 kW en een koppel van 310 Nm. Volgens de WLTP-meting beschikt de ID.Buzz over een rijbereik van 423 kilometer, in de praktijk blijven daar 300 à 350 kilometer van over. Aangesloten op een DC-snellaadstation met het maximale laadvermogen van 170 kW kan de batterij in ongeveer 30 minuten worden opgeladen van 5 tot 80 procent.

Zonder lokale uitstoot is de ID.Buzz ideaal voor dagelijks gebruik in stedelijke gebieden. Kernmarkten zijn de West- en Zuid-Europese landen.

De catalogusprijs van de ID.Buzz Pro met vijf zitplaatsen bedraagt 60.699 euro, btw in. Omdat we te maken hebben met een volledig elektrisch aangedreven voertuig kunnen zelfstandigen genieten van belastingvoordelen. Electric cars munten sowieso uit door lage onderhouds- en brandstofkosten.